Los piscos chilenos que aterrizan en Turquía

Pisquera Tulahuén, productora de los piscos artesanales Waqar y Black Heron, sumó este año a Turquía como su mercado número 41.

Pisquera Tulahuén, productora de los piscos artesanales Waqar y Black Heron, sumó este año a Turquía como su mercado número 41. La compañía exporta cerca del 60% de su producción anual y ve en el ingreso al mercado turco una puerta de entrada al mundo árabe.

“Contrario a lo que uno podría pensar, los países árabes son muy atractivos, puesto que estos se han convertido en destinos turísticos muy apetecidos por viajeros occidentales, quienes sí consumen destilados en los restaurantes o bares de los hoteles”, explica Juan Carlos Ortúzar, gerente general y socio de la pisquera.

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En la mira están Abu Dhabi y Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, plazas de turismo ejecutivo y recreacional donde las grandes cadenas hoteleras ofrecen coctelería de autor. “En esas ubicaciones vamos a estar”, adelanta Ortúzar.

Hoy ambas marcas se venden en 24 países europeos -entre ellos España, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, además de Mónaco, Andorra y Luxemburgo-, en mercados asiáticos como China, Japón, Corea del Sur, Indonesia y Singapur, y en Australia. En América están en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá y las islas francesas de Martinica y San Bartolomé.

Detrás del proyecto está el enólogo Jaime Camposano, socio y descendiente de la familia fundadora de Pisco Control, vendida a CCU en 2005.