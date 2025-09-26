Parcelaciones rurales a la baja por nueva normativa: Cuáles son las regiones más afectadas
Si en 2022 se certificaron 15.183 proyectos de subdivisión de predios rústicos, el año pasado cerraron en 7.774, mientras que a julio de este año suman 4.255
Desde que el Gobierno inició una batalla contra el exceso de parcelaciones rurales con fines habitacionales en 2023, la caída en las solicitudes de estas “parcelas de agrado” que explotaron en número durante la pandemia sobre todo en el sur del país, ha sido profunda.
De acuerdo a datos solicitados por Ley de Transparencia, si en 2022 se certificaron 15.183 proyectos de subdivisión de predios rústicos, el año pasado cerraron en 7.774, mientras que a julio de este año suman 4.255. En tanto, hay otras 6.345 en proceso de evaluación.
Por regiones, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos, han sido las con más caídas en solicitudes para subdividir predios rurales. En La Araucanía el 2022 se certificaron 2.708, mientras que el año pasado cerraron en 1.147. A julio hay 513 solicitudes en revisión.
Los Ríos cayeron de 1.122 en 2022 a 458 el año pasado, y hay actualmente 298 en proceso.
Mientras que Los Lagos pasó de 3.421 al cierre de 2022 a 1.345 en 2024. El SAG registró 402 solicitudes en proceso a julio.
Regiones como Aysén y Magallanes, a julio, no presentaban solicitudes en proceso. En tanto, Maule, Ñuble y Bío Bío sí presentaban gran número de trámites pendientes: 1.799, 1.202 y 1.009, respectivamente.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Diario Financiero
