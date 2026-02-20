Saieh inicia nueva fase de pagos a acreedores tras fin de mandato de venta de acciones de SMU

Esto no quiere decir que Saieh haya terminado de pagar a bancos como BTG, Consorcio, BCI, Estado, Security e Internacional así como a las compañías de seguro Metlife, Penta, Confuturo o Principal, sino que entra en una nueva etapa en su plan de pagos de deudas que se arrastran desde 2018.

Todo empezó en febrero de 2023. Los acreedores de Inversiones SAMS SpA y CorpGroup Inversiones Limitada, ambas ligadas a Álvaro Saieh, empezaron a vender acciones de SMU en la bolsa para pagarse de las deudas que tenía el empresario con ellos.

Desde el 9 de febrero de ese mes y hasta el 21 de enero de este año, se registraron un total de 35 ventas en la Bolsa incluyendo también ventas de sociedades como Epsilon, Retail Holding e Inversiones SMU Matriz (todas del mismo conglomerado), unos 680 millones de títulos por un valor de $ 103.850 millones. Eso hizo que pasara de tener casi el 51% de la propiedad, a 39,84% de las acciones, pero manteniendo de igual forma el control de la firma.

Tras informar las ventas de enero, desde CorpGroup señalaron que “se ha puesto fin al sistema de mandatos a los acreedores para la venta de acciones de SMU, en el marco del servicio regular de su deuda” y agregaron que “concluido este ciclo, CorpGroup mantiene inalterable el control de SMU, con un 39,8% de la propiedad accionaria, y no existen más derechos de ventas de acciones por parte de los acreedores”.

Esto no quiere decir que Saieh haya terminado de pagar a bancos como BTG, Consorcio, BCI, Estado, Security e Internacional así como a las compañías de seguro Metlife, Penta, Confuturo o Principal, sino que entra en una nueva etapa en su plan de pagos de deudas que se arrastran desde 2018.

Según fuentes de los acreedores, el proceso de conversaciones entre CorpGroup y los bancos y aseguradoras aún no comienza, y se vislumbra el mes de marzo como el inicio. Hacia mediados de año debiera salir un nuevo trato con los bancos.

El origen de estas deudas viene de dineros que pidió en 2018 el empresario cuya garantía era SMU. Por mucho tiempo los acreedores se pagaban con los dividendos que daba la supermercadista. Sin embargo, desde 2021 se generó un diferencial que no cubrió el pago de las cuotas y un grupo de bancos pidieron la liquidación de Inversiones SAMS. Esa demanda duró apenas unos meses porque Saieh y sus equipos negociaron con los acreedores y presentaron un nuevo esquema de pagos: si los dividendos de SMU no alcanzaban a cumplir los pagos, ellos tenían la potestad de vender en bolsa la cantidad necesaria de acciones de la supermercadista hasta hacer cumplir el vencimiento de la cuota.

Ese primer periodo de pagos terminó en enero de este año y los siguientes vencimientos serían desde mediados de año. Consultados representantes de los acreedores indican que, de no mediar cambios sustanciales, el modelo debiera ser similar e incluir un pago vía dividendos, gracias a la política empujada por el grupo Saieh de repartir el 75% de los dividendos, y remate de acciones de ser necesario.

De todas formas, gracias a las positivas perspectivas para el consumo que estiman en el mercado, sumado a un profundo plan de eficiencias en SMU, varios acreedores creen que se pueden abrir nuevas modalidades. Por ejemplo, que Saieh venda su deuda a un tercero financiador o que renegocie desde cero con los bancos para obtener mejores bancos. La mesa de conversaciones está abierta.

Lo que sí apuntan cercanos al negocio es que Saieh tiene asegurado el control de la firma, más ahora que SouthernCross vendió su participación a múltiples actores como fondos de inversión, AFP y fondos internacionales que no suman su participación para amenazar el control del directorio de Saieh.

Ese control deberá verse en la próxima junta de accionistas. Tras la renuncia -en mayo de 2025- de Raúl Sotomayor, deberá votarse una nueva mesa. Y el papel de las AFP será decidor. A diciembre de 2025 las gestoras tenían el 26,83% de la firma, mientras que al cierre de 2024 tenían 14,85%. Enrique Gundermann y Alejandro Danús fueron los últimos directores electos con votos de las AFP en 2024.