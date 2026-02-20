Saieh inicia nueva fase de pagos a acreedores tras fin de mandato de venta de acciones de SMU
Esto no quiere decir que Saieh haya terminado de pagar a bancos como BTG, Consorcio, BCI, Estado, Security e Internacional así como a las compañías de seguro Metlife, Penta, Confuturo o Principal, sino que entra en una nueva etapa en su plan de pagos de deudas que se arrastran desde 2018.
Noticias destacadas
Todo empezó en febrero de 2023. Los acreedores de Inversiones SAMS SpA y CorpGroup Inversiones Limitada, ambas ligadas a Álvaro Saieh, empezaron a vender acciones de SMU en la bolsa para pagarse de las deudas que tenía el empresario con ellos.
Desde el 9 de febrero de ese mes y hasta el 21 de enero de este año, se registraron un total de 35 ventas en la Bolsa incluyendo también ventas de sociedades como Epsilon, Retail Holding e Inversiones SMU Matriz (todas del mismo conglomerado), unos 680 millones de títulos por un valor de $ 103.850 millones. Eso hizo que pasara de tener casi el 51% de la propiedad, a 39,84% de las acciones, pero manteniendo de igual forma el control de la firma.
Tras informar las ventas de enero, desde CorpGroup señalaron que “se ha puesto fin al sistema de mandatos a los acreedores para la venta de acciones de SMU, en el marco del servicio regular de su deuda” y agregaron que “concluido este ciclo, CorpGroup mantiene inalterable el control de SMU, con un 39,8% de la propiedad accionaria, y no existen más derechos de ventas de acciones por parte de los acreedores”.
Esto no quiere decir que Saieh haya terminado de pagar a bancos como BTG, Consorcio, BCI, Estado, Security e Internacional así como a las compañías de seguro Metlife, Penta, Confuturo o Principal, sino que entra en una nueva etapa en su plan de pagos de deudas que se arrastran desde 2018.
Según fuentes de los acreedores, el proceso de conversaciones entre CorpGroup y los bancos y aseguradoras aún no comienza, y se vislumbra el mes de marzo como el inicio. Hacia mediados de año debiera salir un nuevo trato con los bancos.
El origen de estas deudas viene de dineros que pidió en 2018 el empresario cuya garantía era SMU. Por mucho tiempo los acreedores se pagaban con los dividendos que daba la supermercadista. Sin embargo, desde 2021 se generó un diferencial que no cubrió el pago de las cuotas y un grupo de bancos pidieron la liquidación de Inversiones SAMS. Esa demanda duró apenas unos meses porque Saieh y sus equipos negociaron con los acreedores y presentaron un nuevo esquema de pagos: si los dividendos de SMU no alcanzaban a cumplir los pagos, ellos tenían la potestad de vender en bolsa la cantidad necesaria de acciones de la supermercadista hasta hacer cumplir el vencimiento de la cuota.
Ese primer periodo de pagos terminó en enero de este año y los siguientes vencimientos serían desde mediados de año. Consultados representantes de los acreedores indican que, de no mediar cambios sustanciales, el modelo debiera ser similar e incluir un pago vía dividendos, gracias a la política empujada por el grupo Saieh de repartir el 75% de los dividendos, y remate de acciones de ser necesario.
De todas formas, gracias a las positivas perspectivas para el consumo que estiman en el mercado, sumado a un profundo plan de eficiencias en SMU, varios acreedores creen que se pueden abrir nuevas modalidades. Por ejemplo, que Saieh venda su deuda a un tercero financiador o que renegocie desde cero con los bancos para obtener mejores bancos. La mesa de conversaciones está abierta.
Lo que sí apuntan cercanos al negocio es que Saieh tiene asegurado el control de la firma, más ahora que SouthernCross vendió su participación a múltiples actores como fondos de inversión, AFP y fondos internacionales que no suman su participación para amenazar el control del directorio de Saieh.
Ese control deberá verse en la próxima junta de accionistas. Tras la renuncia -en mayo de 2025- de Raúl Sotomayor, deberá votarse una nueva mesa. Y el papel de las AFP será decidor. A diciembre de 2025 las gestoras tenían el 26,83% de la firma, mientras que al cierre de 2024 tenían 14,85%. Enrique Gundermann y Alejandro Danús fueron los últimos directores electos con votos de las AFP en 2024.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia
El mercado de oficinas de alto estándar cerró el año pasado con una tasa de vacancia de un dígito, por primera vez desde 2020. No obstante, desde CBRE Chile señalan: “Rápidamente estamos pasando a una fase de escasez”.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete