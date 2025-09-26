Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Un nuevo departamento en Las Condes y el 15% en una fábrica de resistencias eléctricas: qué declaró el exministro Mario Marcel al dejar su cargo

También da cuenta de pasivos totales por $ 21,4 millones, los que bajaron desde que asumió el cargo, pues en abril de 2022 informaba deudas por $ 43,6 millones. E informó instrumentos de ahorro desglosados en: un APV en Principal Financial Group, por $ 134,5 millones; un depósito a plazo en Banco de Chile por $ 70 millones; y un fondo mutuo en el mismo banco por $ 140,3 millones.

Por: Equipo DF

Publicado: Sábado 27 de septiembre de 2025 a las 21:00 hrs.

<p>Un nuevo departamento en Las Condes y el 15% en una fábrica de resistencias eléctricas: qué declaró el exministro Mario Marcel al dejar su cargo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Parcelaciones rurales a la baja por nueva normativa: Cuáles son las regiones más afectadas
2
Cultura

Cómo una familia creó un parque de 12 mil hectáreas en el Maule
3
Coffee break

El hombre de Cencosud en la pulseada por Carrefour Argentina
4
Coffee break

Mejora de cartera y movimientos societarios: el reordenamiento del negocio financiero de abc
5
Por dentro

Una mina de oro y un abogado acusado de prevaricación: la pelea que ronda al proyecto El Zorro
6
Coffee break

Fondo de Jean Salata en la recta final por Starbucks China
7
Coffee break

Historias desconocidas de los 4 días de la escritora Isabel Allende en Chile
8
Coffee break

Hay fecha para la colocación de la primera piedra de nuevo museo en el Parque Bicentenario

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete