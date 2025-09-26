Un nuevo departamento en Las Condes y el 15% en una fábrica de resistencias eléctricas: qué declaró el exministro Mario Marcel al dejar su cargo
Fue el 14 de septiembre pasado el día en que el exministro de Hacienda Mario Marcel entregó su Declaración de Intereses y Patrimonio, tal como lo mandata la normativa para varias autoridades públicas que cesan en sus cargos.
En el documento, el exinquilino de Teatinos 120 detalló la existencia de tres inmuebles. Uno en Puyehue (Los Lagos) en plena propiedad, con un avalúo fiscal de $ 138,4 millones. Otro en Providencia, avaluado en $ 112,4 millones en copropiedad. Y un tercero en Las Condes, en plena propiedad, adquirido en agosto pasado, avaluado en $ 203,1 millones.
“Con fecha julio de 2025 vendí propiedad en calle Los Misioneros. Con el producto de la venta adquirí departamento, más estacionamientos y bodega. La diferencia quedó depositada en depósito a plazo y fondo mutuo”, dijo la exautoridad en parte del texto de su declaración.
Y junto con informar dos automóviles -una camioneta marca JAC, avaluada en $ 5,8 millones, y un station wagon marca Peugeot, por $ 17,6 millones-, menciona derechos en la sociedad Marcel y Marcel Fábrica de Resistencias Eléctricas, con el 15,25%, y cuyo giro es la fabricación de productos eléctricos.
También da cuenta de pasivos totales por $ 21,4 millones, los que bajaron desde que asumió el cargo, pues en abril de 2022 informaba deudas por $ 43,6 millones. E informó instrumentos de ahorro desglosados en: un APV en Principal Financial Group, por $ 134,5 millones; un depósito a plazo en Banco de Chile por $ 70 millones; y un fondo mutuo en el mismo banco por $ 140,3 millones.
A la fecha de la declaración, Marcel manifestaba también ser partícipe de Cieplan como actividad no remunerada.
Newsletters
