WHY: la nueva revista digital de Walmart en Chile
Walmart Chile estrenó WHY, su nueva revista digital trimestral, como un espacio editorial que cruza entrevistas, crónicas, cultura y consumo, con historias que recorren distintos territorios del país y reflexionan sobre el impacto cotidiano de la empresa.
WHY es la nueva revista digital de Walmart Chile y se estrenó este viernes como un espacio editorial de la empresa en el que conviven entrevistas, crónicas, cultura, consumo y tendencias, con historias que recorren distintos territorios de Chile.
La nueva publicación trimestral fue enviada este viernes a una base de datos de stakeholders de la empresa, tomadores de decisión y gente de otras compañías. El nombre, según la encargada del proyecto, Daniela Riutort, gerenta de Asuntos Corporativos de Walmart Chile, viene de “Walmart. Historias. Y. Ese ‘Y’ queda a la imaginación y al futuro”.
La revista nace desde una pregunta que, según cuentan desde la empresa, los rondaba hace tiempo: “qué hacer con todas esas historias que aparecen en el día a día y que normalmente no encuentran un espacio para contarse”. Su idea central entonces, “no es sólo contar qué pasa, sino preguntar para qué hacemos lo que hacemos y qué significa eso en la vida diaria”.
El primer número publicado este viernes será el más robusto, pues resume los hitos de la empresa este 2025. En él conviven relatos directamente ligados a Walmart, como la llegada de Líder a Juan Fernández, con temáticas más amplias como la entrevista a Ximena Abogabir y su trabajo contra el edadismo o la mirada de Rick Ridgeway sobre sustentabilidad, además de historias de emprendedores, radiografías de consumidores, tendencias y recomendaciones culturales para leer, escuchar, comer y mirar.
Para las próximas ediciones de marzo y junio, Walmart va a convocar a un comité editorial conformado por otras empresas, gremios y personas de la academia para poder hacer curatoria de contenido.
