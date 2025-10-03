Click acá para ir directamente al contenido
Ya hay relevo: quién es la nueva gerenta de recursos humanos de Buk

El proceso de selección no se abrió a externos. Al contrario, la startup decidió ascender a una misma “buker” al puesto de dirección estratégica del área de Personas. Se trata de Joanna Pilowsky, psicóloga organizacional bilingüe de la PUC que -hasta ahora- cumplía el rol de Head of Talent Acquisition desde 2024.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 3 de octubre de 2025 a las 17:20 hrs.

