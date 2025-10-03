Ya hay relevo: quién es la nueva gerenta de recursos humanos de Buk

El proceso de selección no se abrió a externos. Al contrario, la startup decidió ascender a una misma “buker” al puesto de dirección estratégica del área de Personas. Se trata de Joanna Pilowsky, psicóloga organizacional bilingüe de la PUC que -hasta ahora- cumplía el rol de Head of Talent Acquisition desde 2024.

A fines de agosto pasado, DF MAS publicó un cambio de gran peso dentro del equipo de la startup chilena de recursos humanos, Buk. Tras casi cinco años de trabajo, la psicóloga Javiera Correa anunció que dejaba su puesto como Chief People Officer (CPO) en la empresa para aterrizar de lleno en Diio -startup chilena dedicada a la IA- con el mismo cargo.

A casi un mes de la noticia, dentro de la empresa ya existe un reemplazo. El proceso de selección no se abrió a externos. Al contrario, la startup decidió ascender a una misma “buker” al puesto de dirección estratégica del área de Personas. Se trata de Joanna Pilowsky, psicóloga organizacional bilingüe de la PUC que -hasta ahora- cumplía el rol de Head of Talent Acquisition desde 2024.

Pilowsky cuenta con amplia experiencia en el mundo de los recursos humanos, camino que comenzó a recorrer en 2015 fuera de Chile, específicamente en Israel. Tras egresar de la universidad, la psicóloga comenzó su vida profesional en la agencia de reclutamiento y selección para empresas de alta tecnología, Olim Jobs Recruitment Agency, donde asumió como Senior Recruitment Consultant.

En paralelo, Pilowsky trabajó reclutando y seleccionando candidatos para pasantías en organizaciones del mismo país con la empresa Top Israel Interns. Para 2016, su vida profesional se trasladó a Estados Unidos, donde asumió como Project Manager de la comunidad judía y latina presente en la ciudad de San Diego, Ken Jewish Community. Con dicho cargo coordinó programas educativos y de liderazgo en la localidad durante casi tres años.

En su regreso a Chile, en 2020 Pilowsky se unió al equipo de Buk con el cargo de Talent & Recruitment Specialist, rol con el que estuvo a la cabeza de procesos de búsqueda y selección para los equipos de Chile, Colombia, Perú y México de la startup. Al año siguiente, en 2021, pasó a ser Talent Acquisition Lead, cargo con el que coordinó equipos de reclutadores y estandarizó criterios de contratación en Latam. En junio de 2024 asumió su puesto actual: Head of Talent Acquisition, con el que estuvo a cargo de liderar la estrategia regional de atracción de talento.

Sobre su ascenso al cargo de CPO, Pilowsky afirma a DF MAS que su compromiso “es consolidar una gestión de personas de excelencia, orientada al desarrollo de talento, la innovación y la colaboración, que acompañe la expansión regional de la compañía y proyecte a Buk como un referente en gestión de personas en Latinoamérica”.