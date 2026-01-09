Click acá para ir directamente al contenido
El impuesto especial que busca formalizar las ferias libres sin burocracia

Desde el 2 enero, pagar con tarjeta en las ferias libres dejó de ser una excepción para transformarse en una nueva forma de relación con el fisco. Un impuesto especial para los pagos electrónicos del 1,5% que reemplaza al IVA, es automático y sin trámites y busca incentivar la formalización de un sector históricamente marcado por el efectivo y la informalidad. Ya hay más de 5 mil feriantes registrados.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Sábado 10 de enero de 2026 a las 10:32 hrs.

