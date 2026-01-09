El impuesto especial que busca formalizar las ferias libres sin burocracia

Desde el 2 enero, pagar con tarjeta en las ferias libres dejó de ser una excepción para transformarse en una nueva forma de relación con el fisco. Un impuesto especial para los pagos electrónicos del 1,5% que reemplaza al IVA, es automático y sin trámites y busca incentivar la formalización de un sector históricamente marcado por el efectivo y la informalidad. Ya hay más de 5 mil feriantes registrados.

Hasta ahora los feriantes que aceptaban pagos electrónicos debían aplicar el IVA y cumplir con las mismas obligaciones tributarias que cualquier comercio formal: emitir boletas y realizar declaraciones periódicas en el SII. En la práctica, ese diseño empujaba a muchos a evitar los pagos con tarjeta y mantenerse fuera del sistema formal por una cultura de la informalidad que llevaba generaciones.

Ese es precisamente uno de los problemas que busca abordar este nuevo régimen tributario especial para las ferias libres que reemplaza IVA por un impuesto único de 1,5%, aplicado solo a las ventas con tarjeta.

El impuesto se aplica al momento del pago y no requiere emitir boletas electrónicas, ni presentar las declaraciones de impuestos correspondientes. Según Patricio Muñoz, Subdirector de Asistencia al Contribuyente del SII: “Esta medida busca formalizar, apoyar y simplificar”.

Con este nuevo sistema son los operadores de medios de pago electrónicos quienes calculan el impuesto, lo descuentan de cada venta realizada con sus máquinas y lo entregan directo al fisco. Desde SumUp, el primer operador de pago aceptado, explican que “en el escenario previo, las obligaciones administrativas solían actuar como una barrera de entrada hacia la adopción de medios de pago electrónicos”.

Pueden acogerse a este impuesto especial las personas naturales, no sociedades, que ya hayan iniciado actividades en el SII, exclusivamente con el giro de ferias libres y que cuenten con un permiso o patente otorgado por la municipalidad donde venden. Regirá solo para aquellos que utilicen el pago en tarjeta y no es obligatorio, pero los que decidan no acogerse deberán cumplir con las obligaciones normales del comercio formal.

El vicepresidente de la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF C.G), Froilán Flores, declara que esta fórmula es un beneficio para los feriantes pues “entrega nuevas herramientas para poder abarcar todo el mercado que nos rodea”.

El SII ya habilitó el Registro de Contribuyentes de Ferias Libres para que los feriantes puedan inscribirse. Según datos del mismo Servicio, en este proceso esperan llegar a 70 mil personas, ya habiéndose inscrito en pocos días más de 5 mil feriantes a lo largo de nuestro país.