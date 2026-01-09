Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

La primera apuesta juntos de Rodrigo Puchi y Francisco Dittborn: abren el Museo Taller en Puerto Octay

Dittborn abrió en 2017 el Museo Taller en Santiago. Soñaba con abrir una sede en Puerto Octay junto a su amigo y empresario Víctor Hugo Puchi, quien ya había empezado en esa zona un trabajo de rescate patrimonial. A ambos los unía el coleccionismo de piezas de carpintería y el amor a la madera. Puchi murió de cáncer en 2024, pero la idea siguió en pie: la posta la tomó su hijo mayor, Rodrigo. Esta semana comenzaron la marcha blanca.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 10 de enero de 2026 a las 21:00 hrs.

emprendimiento empresas Patricio De la Paz
<p>La primera apuesta juntos de Rodrigo Puchi y Francisco Dittborn: abren el Museo Taller en Puerto Octay</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

La receta del Cambridge College para liderar el ranking PAES
2
Coffee break

El nuevo desafío de Paula Urenda post CChC: llegará como vicerrectora de Postgrado a la UAI
3
Coffee break

“No permite depositar confianza”: el lapidario informe que en 2022 elaboró la Bolsa de Santiago sobre STF
4
Coffee break

Pasajeros con movilidad reducida: el conflicto que enfrenta a las aerolíneas con el aeropuerto y que escaló a la justicia
5
Cómo cuido mis lucas

¿Conviene comprar acciones de petroleras de EEUU?
6
Coffee break

El impuesto especial que busca formalizar las ferias libres sin burocracia
7
Personaje

La experta sueca que diseccionará el amor moderno en el Congreso del Futuro
8
Personaje

Nicolás Maduro ante la justicia de Nueva York: qué cartas puede jugar y qué tan viable es el caso en su contra, según el “cazador de dictadores”

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete