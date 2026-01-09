François Pouzet embotella vino en honor a su padre enólogo
El creador de Emprendedor Chile y su madre reactivaron la viña Tipaume tras cinco años con un embotellado en homenaje a Yves Pouzet, su fundador, fallecido en 2024.
Noticias destacadas
El creador de Emprendedor Chile junto a su madre, Valentina Grez, llevaron a cabo el embotellado de un vino en homenaje a su padre, el enólogo francés Yves Pouzet, fallecido en 2024.
El proceso, que publicó con detalle en su cuenta de LinkedIn, fue un gesto que marcó no sólo un acto de memoria familiar, sino también la reactivación de la viña Tipaume, que volvió a operar tras cinco años de pausa debido a la enfermedad del enólogo.
Fundada por Pouzet padre hace veinte años en la comuna de Rengo, valle del Cachapoal, Tipaume destaca por hacer un vino orgánico a través de ensamblajes de distintas cepas de vino.
A raíz de la pandemia y la ausencia de Yves, la situación económica de la viña ha llevado a la familia incluso a considerar vender los terrenos. Sin embargo, François y su madre decidieron reactivar el proyecto: “Es un homenaje a mi papá, yo creo que él lo que más quería es que la viña siga”.
El comunicador es ingeniero comercial y su madre dentista, ninguno manejaba la vinificación tan bien como Yves. Pero con la asesoría de enólogos y expertos, lograron embotellar 1.417 botellas de carmenere, hito familiar que se realiza justo veinte años después de que Yves embotellara el primer vino.
Del total de unidades, 417 irán directamente a la colección familiar, mientras que las otras 1.000 serán comercializadas entre los turistas que visitan la viña y alrededores y también con venta online.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Inmobiliaria Valmar ve brotes verdes: tiene dos proyectos en ejecución y tres para iniciar en 2026 por US$ 80 millones en total
La industria inicia 2026 con señales de recuperación, confía el gerente general de la desarrolladora, Sergio Jara, tras superar una "tormenta perfecta" de tasas altas, inflación y restricciones crediticias, que hizo que las ventas del sector se desplomaran 50% en la Región del Biobío,
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete