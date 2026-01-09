François Pouzet embotella vino en honor a su padre enólogo

El creador de Emprendedor Chile y su madre reactivaron la viña Tipaume tras cinco años con un embotellado en homenaje a Yves Pouzet, su fundador, fallecido en 2024.

El creador de Emprendedor Chile junto a su madre, Valentina Grez, llevaron a cabo el embotellado de un vino en homenaje a su padre, el enólogo francés Yves Pouzet, fallecido en 2024.

El proceso, que publicó con detalle en su cuenta de LinkedIn, fue un gesto que marcó no sólo un acto de memoria familiar, sino también la reactivación de la viña Tipaume, que volvió a operar tras cinco años de pausa debido a la enfermedad del enólogo.

Fundada por Pouzet padre hace veinte años en la comuna de Rengo, valle del Cachapoal, Tipaume destaca por hacer un vino orgánico a través de ensamblajes de distintas cepas de vino.

A raíz de la pandemia y la ausencia de Yves, la situación económica de la viña ha llevado a la familia incluso a considerar vender los terrenos. Sin embargo, François y su madre decidieron reactivar el proyecto: “Es un homenaje a mi papá, yo creo que él lo que más quería es que la viña siga”.

El comunicador es ingeniero comercial y su madre dentista, ninguno manejaba la vinificación tan bien como Yves. Pero con la asesoría de enólogos y expertos, lograron embotellar 1.417 botellas de carmenere, hito familiar que se realiza justo veinte años después de que Yves embotellara el primer vino.

Del total de unidades, 417 irán directamente a la colección familiar, mientras que las otras 1.000 serán comercializadas entre los turistas que visitan la viña y alrededores y también con venta online.