Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Glocal
Glocal

El significado de Zohran Mamdani

¿Será el nuevo alcalde de Nueva York una bendición para el Partido Demócrata o un lastre?

Por: Guy Chazan, de Financial Times

Publicado: Sábado 8 de noviembre de 2025 a las 21:00 hrs.

Estados Unidos Política partidos políticos
<p>El significado de Zohran Mamdani</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

¿Quién es la madre del hijo que espera Nicolás Ibáñez?
2
Coffee break

“Aged 80 years”: la invitación de Julio Ponce Lerou a su cumpleaños
3
Cómo cuido mis lucas

¿Qué es el Buffett Indicator y por qué preocupa a expertos?
4
Punto de partida

La comida favorita de Fintual se convierte en restaurant Los obispos
5
Coffee break

Quién es el nuevo CFO de Global66
6
Punto de partida

El club de Porsche que se prepara para abrir en Nueva Costanera
7
Punto de partida

Los monstruos de Andrea Massú que quieren llegar al retail
8
Por dentro

Quién pagó a quién, y por qué: La ruta del dinero en la “trama bielorrusa”

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Laboral & Personas Fondos de Inversión Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete