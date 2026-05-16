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No es culpa de Mara

Mara Sedini ha mostrado cuero duro para soportar las críticas y probablemente tiene condiciones y futuro –más que muchos, qué duda cabe- en la dura arena política. El problema es que es irrelevante y el Gobierno necesita con urgencia conducción en las comunicaciones.

Por: J. J. Jinks

Publicado: Sábado 16 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

<p>No es culpa de Mara</p>

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