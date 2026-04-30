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La columna de J.J.Jinks: Golpear a Quiroz

El problema de tener al ministro de Hacienda de punching ball es que su tarea es vital para el país en este momento.

Por: Equipo DF

Publicado: Sábado 2 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Política Jorge Quiroz Ministro de Hacienda
<p>La columna de J.J.Jinks: Golpear a Quiroz</p>

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