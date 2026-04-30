La columna de J.J.Jinks: Golpear a Quiroz
El problema de tener al ministro de Hacienda de punching ball es que su tarea es vital para el país en este momento.
Noticias destacadas
Hay momentos en la vida profesional en que los mortales podemos pensar en que tenemos habilidades para el desempeño en política. Es más difícil que esta idea se traslade a la batalla electoral, donde estar repartiendo volantes en un semáforo a las 7 de la mañana, besando guaguas con mocos o comiendo la vigésima segunda sopaipilla del día hace evidente que es un trabajo que no es para cualquiera.
Sin embargo, con la política de salón donde uno pueda aplicar los conocimientos y experiencia profesional que ha adquirido -más aún si le ha tocado estar en negociaciones relevantes-, es fácil preguntarse: ¿por qué no?
Lo que casi nunca está en la ecuación de ese pensamiento es la mala fe con que se opera en política como lo más natural. Si de Hacienda sale un oficio que cuestiona la eficiencia del programa de alimentación y becas, esto significa en clave política que obviamente el ministro Quiroz quiere dejar sin su almuerzo diario a los niños vulnerables de Chile. No hay espacio para la duda ni para la pregunta. Quiroz pasa a ser un villano de dibujos animados y no sólo se le demoniza, sino que nadie quiere escuchar, y menos entender, sus razones.
Y si por un momento el advenedizo en política tenía el consuelo de que esto quedaba radicado en una izquierda vociferante que no ha logrado dar el tono después de la paliza electoral, lamentablemente, le tengo malas -o muy malas- noticias.
La ex candidata presidencial Evelyn Matthei detuvo por un instante sus reels en Instagram sobre costura, jardinería y cómo hacer la más rica mermelada de ruibarbo, para salir a golpear a Quiroz. No queda claro cuál es la estrategia política de Evelyn, si es que tiene alguna, pero que está empeñada en tomar revancha de su derrota cada vez que pueda, de eso queda poca duda.
La guinda de la torta la puso su compañero de gabinete Iván Poduje. Quizás envanecido por unas tempranas encuestas favorables y una indisimulada actitud de estar encantado de conocerse arremetió públicamente contra Quiroz, calificándolo como un ministro más y recordando que él sólo tenía de jefe al Presidente de la República. No tengo recuerdo de una situación similar en otro Gobierno, y mucho menos con un ministro de Hacienda. Los golpes a Quiroz vienen de lejos, de cerca y de adentro.
El problema de tener a Quiroz de punching ball es que su tarea es vital para el país en este momento. El paquete de reconstrucción puede realmente cambiarle la cara al Chile languideciente y mediocre de la última década. Y lo audaz, ingenioso y ambicioso de la propuesta no se entiende sin la cabeza de Quiroz de por medio. Por su parte, la ingrata pero imprescindible tarea de revisar y bajar los gastos del Estado requiere un talante que nos ha sido esquivo, siendo generoso, hace muchísimo tiempo. Hay que aprovechar que Quiroz parece estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer.
Pero para ello se tiene que ayudar a sí mismo. Tiene que incorporar que lo que diga o haga será interpretado siempre de la peor manera posible. No más ironías, no más metáforas, no más oficios sin una mirada política. Dada la importancia de su labor, con el respaldo del Presidente podrá soportar todos los golpes, salvo los propios.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
ChileBio afirma que el país tiene el potencial de convertirse en un “hub de semillas editadas genéticamente”
Se está incubando una nueva industria a partir de la investigación y desarrollo de variedades vegetales con ADN editado para mejorar sus propiedades o hacerlas resistentes a enfermedades y al cambio climático.
Más desocupados y más informalidad destacan entre los 10 frentes que reflejan el mal momento del mercado laboral
Un sabor amargo dejó entre los economistas el aumento del desempleo a 8,9% al cierre del primer trimestre. El escenario es más difícil para las mujeres, las que anotaron una tasa de 10%.
CLC cierra su etapa de saneamiento financiero y asegura que enfrenta 2026 "con la plena confianza de una mejora considerable en el desempeño""
El presidente de la institución, Carlos Kubick, declaró que ahora se enfocarán en los próximos pasos, "poniendo al paciente en el centro y volviendo a los estándares de excelencia médica que han caracterizado a CLC".
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete