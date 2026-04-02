El exfutbolista chileno que conecta startups con la liga español y la Premier League

A través del Global Sports Innovation Center, un hub impulsado por Microsoft, Kamillo Hunger conecta desde Valencia startups deportivas con las principales ligas del mundo y sus clubes.

El viernes 27 de marzo, bajo la fuerte lluvia de Londres, en los últimos pisos de un edificio de Microsoft con salas de reuniones rodeadas de ventanales de cristal, un grupo de startups presenta sus soluciones a representantes de la Premier League, clubes y ejecutivos del ecosistema deportivo. Luego de viajar ese mismo día desde Valencia, el chileno Kamillo Hunger ordena los tiempos, coordina la jornada y sigue las conversaciones después de cada pitch. “Llevamos startups a que les pitchearan a los clubes, y fue de película”, dice.

El evento es parte de su trabajo como Business Developer & Operations Manager en el Global Sports Innovation Center (GSIC), una organización creada por Microsoft que funciona como puente entre emprendimientos tecnológicos y grandes empresas del mundo deportivo. Hace dos meses entró al cargo, el que según explica, consiste en “buscar startups que sean soluciones para problemáticas que nos plantean clientes como LaLiga o Marca, o clubes, coordinar eventos de ecosistema deportivo, conectar a las startups con las organizaciones deportivas y generar reportes de los trabajos que hacemos con las diferentes organizaciones deportivas”.

Del futbolista en Chile a la industria global del deporte

Hunger nació en La Serena y, enamorado del fútbol, jugó durante su adolescencia en las divisiones inferiores del Club Deportes La Serena, como extremo por ambas bandas. Ya mayor de edad, y motivado por su madre, se trasladó a Santiago a estudiar Kinesiología en la Universidad Católica, mientras jugaba en Santiago Wanderers. Así, viajaba a Valparaíso todos los días para entrenar por las mañanas y después volvía a Santiago a clases. Como tenía beca por ser deportista destacado, le daban facilidades académicas para poder entrenar: “No me pedían asistencia para las clases que faltaba, siempre que yo rindiera al final”, cuenta.

En paralelo hizo cursos online en marketing, patrocinio deportivo y en estrategias de monetización en deporte, en el Barça Innovation Hub-Universitas.

Sin embargo, su carrera de futbolista se frenó de golpe en 2023. Le detectaron tres tumores en la rodilla izquierda, y los doctores le recomendaron operarse de inmediato para poder salvarle la extremidad. Después de la operación sufrió hemorragias que lo obligaron a volver a la clínica varias veces. A los 25 años no le quedó mas que dejar el fútbol profesional. “No era algo que yo quisiera, pero no terminaba de estar bien mentalmente tampoco. Entonces no quería ni siquiera escuchar la oferta de otro equipo”, dice.

El retiro no lo sacó del deporte. Ya tenía decidido que quería hacer un máster en gestión deportiva, así que en 2025 se fue a España a la European Sport Business School en Valencia.

José Nabzo, que era jefe de prensa en Palestino en el mismo periodo en que Hunger había estado de préstamo en ese club, estaba haciendo la práctica en el área de comunicaciones de GSIC -la compañía sin fines de lucro fundada por Microsoft, que funciona como puente entre startups tecnológicas y grandes organizaciones del deporte- y le avisó que había una vacante.

“Él me contó que no iba a seguir y me recomendó”, dice. Así entró a GSIC.

El puente

Desde Valencia, Hunger se mueve entre scouting, reuniones y activaciones. El GSIC, explica, fue creado hace 11 años en Madrid y se relaciona con ligas, clubes, federaciones, medios, inversores y otras entidades.

Tienen sedes en Singapur y Valencia -además de Madrid-, y conectan a más de 500 empresas de 60 países. Hace un mes fueron reconocidos por el Financial Times y Statista como uno de los Europe’s Leading Startup Hubs 2026.

El modelo con el que funcionan es bajo el pago de una membresía anual, que es pagada tanto por emprendimientos tech como por organizaciones deportivas, y que varía según el tamaño de la empresa. A cambio, las hacen entrar a un ecosistema donde reciben conexiones, visibilidad, acceso a pilotos, eventos, oportunidades de negocio y, en algunos casos, testeo de soluciones en entornos reales.

“Funcionamos un poco como filtro”, explica.

Desde el lado de los clubes, el GSIC identifica necesidades específicas, como prevenir lesiones, optimizar patrocinios o mejorar accesos, monetización y experiencia del fan, y, en base a eso, buscan startups capaces de resolverlas y las conectan directamente con las organizaciones: “Nosotros identificamos innovación que resuelva realmente problemas que ellos nos presentan”, dice.

Por otra parte, del lado de las startups, el GSIC les permite llegar a ligas, federaciones y clubes a los que sería difícil acceder directo. “Una vez que cierra un cliente no salimos de la ecuación, le seguimos generando nuevas oportunidades”, dice.

En Valencia, además, tienen un testing lab, donde las startups pueden llevar su producto o servicio, conectarlo con una institución deportiva y validarlo en un entorno real. “Se testea para que tenga más validez en el mercado”, explica.

Las startups que conectan no se enfocan sólo en el rendimiento deportivo, sino que cubren toda la cadena de valor de la industria: desde smart venues para la gestión y operación de estadios, hasta fan engagement, con nuevas formas de consumo digital y experiencias inmersivas. A eso se suman tecnologías para maximizar ingresos por patrocinios, sistemas biométricos aplicados al acceso y al VAR, herramientas para la planificación de eventos deportivos y soluciones para la prevención de lesiones en jugadores, entre muchas más.

Además, no trabajan sólo con organizaciones ligadas al fútbol: “Nuestra búsqueda es bastante transversal, pero vertical en el sentido de que es innovación aplicada al deporte”, explica Hunger.

Un nuevo puente con Chile

“Como yo soy chileno y jugué allá, estoy buscando impulsar más la conexión con Latinoamérica y Chile principalmente”, dice Hunger.

Asegura que Chile es uno de los países con el ecosistema innovador más activo de la región y que ya designó a un embajador en el país como conexión directa.

Ha sostenido reuniones con distintos actores del ecosistema de innovación deportiva en Chile, como KPI Football, enfocada en el análisis de datos para apoyar decisiones en el fútbol; con Nexxus, los distribuidores de Playermaker, una startup que mide rendimiento con sensores en los zapatos de fútbol; con Elite Skills Arena, que trabaja la capacidad de decisión y reacción del jugador en situaciones de juego; y VS Lab, una plataforma de aceleración enfocada en sportech, fundada por Sebastián Soria.

El objetivo en nuestro país, según explica, es por un lado, ayudar a startups chilenas a internacionalizarse, sobre todo cuando el mercado local puede quedarles chico o encuentren barreras para integrarse a la estructura de clubes y organizaciones, abrir espacio para que tecnologías extranjeras entren a Chile. “En el corto tiempo que llevo acá he intentado ambas, y sigo buscando”, dice.