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La rectora Devés en la cuenta regresiva: “Haber estado en este cargo, y ser la primera mujer en ese lugar, fue muy inesperado”

El próximo martes se elige nuevo rector en la Universidad de Chile. En esta entrevista, Rosa Devés -quien ocupa hoy ese rol- hace un balance de su gestión, responde a las críticas y habla de su liderazgo, que prioriza la conversación y no el choque. También mira hacia adelante: “Es imposible desprenderse de la universidad, lo que no tiene que ver con una jornada, con un cargo, con un sueldo. Expandir la universidad es algo que un ex rector puede hacer. Quizás en otros territorios, con otras personas”.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 9 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Universidad de Chile educacion Patricio De la Paz
<p>La rectora Devés en la cuenta regresiva: “Haber estado en este cargo, y ser la primera mujer en ese lugar, fue muy inesperado”</p>

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