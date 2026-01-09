Click acá para ir directamente al contenido
La experta sueca que diseccionará el amor moderno en el Congreso del Futuro

Marie Bergström, doctora en Sociología e investigadora del Instituto de Estudios Demográficos de París, estará en Chile este lunes exponiendo sobre las relaciones afectivas de las nuevas generaciones, la creciente soltería y el amor en la era digital. Basada en datos, la experta desmitifica y explica distintas tendencias de estos tiempos.

Por: Sofía García- Huidobro

Publicado: Viernes 9 de enero de 2026 a las 18:12 hrs.

