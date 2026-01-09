La experta sueca que diseccionará el amor moderno en el Congreso del Futuro
Marie Bergström, doctora en Sociología e investigadora del Instituto de Estudios Demográficos de París, estará en Chile este lunes exponiendo sobre las relaciones afectivas de las nuevas generaciones, la creciente soltería y el amor en la era digital. Basada en datos, la experta desmitifica y explica distintas tendencias de estos tiempos.
Marie Bergström se conecta a la conversación por Zoom desde París el viernes por la mañana. Esa noche volará a Chile, por primera vez. El lunes 12 a las 15:00 en el Congreso del Futuro dictará la charla El futuro de la intimidad. Cómo los jóvenes redefinen el sexo y el amor, y luego participará de otra instancia del encuentro, en Temuco.
Que las agencias que cumplen la antigua función de casamenteras, como la que muestra la película Materialists (2025) protagonizada por Dakota Johnson y Pedro Pascal, estén cobrando mayor presencia en el mercado, también es algo que afirman algunos artículos pero que no tiene asidero en cuanto a data, afirma Bergström. “En ninguna encuesta aparece ese fenómeno, posiblemente se trata de un número muy pequeño de personas que contratan este servicio”, indica. Lo mismo afirma respecto de la IA para efectos de buscar pareja.
Las tasas de separación están aumentando, la gente se divorcia más, y lo que vemos es que cuando las personas se separan, no necesariamente quieren vivir con su nueva pareja. Esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres. Lo que se ve, al menos en Europa, es que a los hombres divorciados les gustaría vivir con alguien porque es práctico. Mientras que las mujeres, cuando se divorcian puede que busquen enamorarse, pero no necesariamente quieren volver a encargarse de las tareas domésticas de otra persona.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
