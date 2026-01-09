Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Personaje
Personaje

Nicolás Maduro ante la justicia de Nueva York: qué cartas puede jugar y qué tan viable es el caso en su contra, según el “cazador de dictadores”

El reconocido abogado estadounidense Reed Brody lleva más de 40 años persiguiendo a tiranos, déspotas y dictadores en todo el mundo. En conversación con DFMas, analiza los argumentos legales que Nicolás Maduro podría esgrimir en su defensa y desmenuza los alcances de un juicio que promete ser histórico. Brody admite, además, sensaciones encontradas frente al caso: aunque considera positivo “ver a un dictador abusivo esposado”, advierte que el proceso podría abrir una “caja de Pandora” al vulnerar el derecho internacional.

Por: Fernanda Paúl

Publicado: Viernes 9 de enero de 2026 a las 16:46 hrs.

<p>Nicolás Maduro ante la justicia de Nueva York: qué cartas puede jugar y qué tan viable es el caso en su contra, según el “cazador de dictadores”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

La receta del Cambridge College para liderar el ranking PAES
2
Coffee break

“No permite depositar confianza”: el lapidario informe que en 2022 elaboró la Bolsa de Santiago sobre STF
3
Coffee break

El nuevo desafío de Paula Urenda post CChC: llegará como vicerrectora de Postgrado a la UAI
4
Coffee break

Pasajeros con movilidad reducida: el conflicto que enfrenta a las aerolíneas con el aeropuerto y que escaló a la justicia
5
Coffee break

Con concierto de Carlos Vives: el encuentro de familias empresarias en Miami que reunió a los Von Appen, Yarur y Del Río
6
Cultura

5 lugares para disfrutar el verano en Santiago
7
Cómo cuido mis lucas

¿Conviene comprar acciones de petroleras de EEUU?
8
Coffee break

Pasado en Just Burger y Bain & Company: Quién es el nuevo CEO de Unifood mandatado a resolver la crisis del holding

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete