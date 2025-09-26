Click acá para ir directamente al contenido
Ceo de Carmeuse, tras compra de Cementos Bio Bio: “Para nosotros, CBB es un punto de partida que puede ayudarnos a acelerar la estrategia sudamericana”

Sébastien Dossogne es el máximo ejecutivo de la firma belga que acaba de comprar a la chilena Cementos Bío Bío. Desde Bélgica, en su primera entrevista tras esta compra, habla de las oportunidades que ve de expandir la base de clientes con CBB y aborda los planes de crecer en los mercados de habla hispana. “CBB no es una operación aislada. Para nosotros es un punto de partida”, revela.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 27 de septiembre de 2025 a las 21:00 hrs.

Azucena González
“Chile ha estado en nuestro radar durante bastante tiempo”
Su visión de Chile: “La estabilidad jurídica es muy buena”

