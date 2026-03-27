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De socio a demandante: cofundador de Bemmbo demanda a Buk y acusa “simulación y fraude laboral”

En agosto del año pasado, la firma de recursos humanos valorizada en US$ 850 millones entró al negocio financiero con la compra de la startup Bemmbo, fundada por Rodrigo Oyarzún y Cristóbal Dotte. Pero ese capítulo, al menos para uno de ellos, terminó con un despido y una demanda laboral en la que Dotte acusa que Buk incurrió en una “conducta antijurídica”. La compañía responde que su salida “no responde a un hecho puntual, sino a un proceso sostenido en el tiempo”. Esta es la historia de un quiebre.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 28 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

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<p>De socio a demandante: cofundador de Bemmbo demanda a Buk y acusa “simulación y fraude laboral”</p>

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