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El cambio de dueños que se avecina en el diario El Comercio de Perú… y los lazos con Chile de los más probables compradores

La familia Miró Quesada ha sido la histórica gestora tras el grupo editorial El Comercio en Perú, un diario que, al igual que El Mercurio, está entre los más antiguos de América Latina. Pero acaba de recibir una oferta de compra por parte de dos empresarios, uno de los cuales tiene amplios lazos con Chile, con la familia Cueto y el fallecido Presidente Sebastián Piñera: César Emilio Rodríguez Larraín Salinas, que ha sido parte del grupo Latam Airlines en Perú, socio e incluso presidente de la firma en la unidad de ese país. Para cerrar la transacción aún deben sortear a un grupo de accionistas que buscan que llegue otro poder comprador a la firma, que además del diario maneja dos canales de televisión. Todo se definiría en julio.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 20 de junio de 2026 a las 21:00 hrs.

Azucena González Medios de comunicación
<p>El cambio de dueños que se avecina en el diario El Comercio de Perú… y los lazos con Chile de los más probables compradores</p>

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