Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Punto de partida
Punto de partida

Cristóbal Silva: del family office de Piñera a crear fondo de venture capital más grande de Chile

Kayyak Ventures invirtió su primer fondo de US$ 100 millones en 21 compañías que hoy facturan en conjunto US$ 380 millones. Su socio Cristóbal Silva explica por qué la disciplina de precio los dejó fuera de Buk, Toku y Vambe, y por qué cree que eso es una buena señal.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 28 de marzo de 2026 a las 20:45 hrs.

Juan Pablo Silva Piñera Sebastián Piñera Venture Capital Fondos de inversión
<p>Cristóbal Silva: del family office de Piñera a crear fondo de venture capital más grande de Chile</p>

Noticias destacadas

El error más caro

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Los Paulmann disuelven sociedades familiares en Reino Unido
2
Coffee break

Fallece José Rosenberg, fundador de Rosen
3
Coffee break

El robo de vale vista que sufrió en Pichilemu uno de los hijos de José Luis del Río
4
Coffee break

El gimnasio boutique que llega al estadio de la UC
5
Coffee break

Con canciller y editor del Financial Times: los detalles del próximo seminario de BTG Pactual Chile
6
Coffee break

Farm Fractions, la plataforma chilena que permite comprar un pedazo de campo desde US$ 100
7
Por dentro

De socio a demandante: cofundador de Bemmbo demanda a Buk y acusa “simulación y fraude laboral”
8
Por dentro

La pintura de 500 años que enfrenta a los herederos de Bic con Álvaro Saieh en Nueva York

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete