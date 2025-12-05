Click acá para ir directamente al contenido
Visma compra Comunidad Feliz en cerca de US$ 70 millones

Comunidad Feliz cerró su venta a Visma en una operación que, según fuentes, rondó los US$ 70 millones y un múltiplo cercano a seis veces venta. La startup factura US$ 11,5 millones y emplea a 225 personas entre Chile y México. El proceso incluyó múltiples ofertas, due diligence exhaustivo y negociaciones en Oslo. Los fundadores seguirán en la compañía y proyectan sus mejores años bajo el grupo europeo.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Viernes 5 de diciembre de 2025 a las 17:30 hrs.

