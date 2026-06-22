Gremios colombianos se alinean con el Presidente electo y urgen por recuperar la seguridad en el país

Tras el resultado de la segunda vuelta presidencial, representantes del sector privado manifestaron su disposición a trabajar con la nueva administración y delinearon las principales prioridades para impulsar la inversión en el país.

Tras el triunfo del outsider de derecha Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de este domingo, los principales gremios empresariales de Colombia valoraron el desarrollo del proceso electoral y manifestaron su disposición a trabajar con la nueva administración, que asumirá el próximo 7 de agosto, para impulsar la inversión, fortalecer la seguridad jurídica y enfrentar los desafíos fiscales, energéticos y sociales que tiene el país.

Tras conocer los resultados de los comicios, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el principal gremio empresarial del país, felicitó al Presidente electo y aseguró que el resultado de las elecciones ratifica la fortaleza de la democracia colombiana y de las instituciones que la respaldan.

A través de un comunicado, la organización empresarial sostuvo que el proceso electoral “envía un mensaje de confianza para los ciudadanos, los mercados y la economía, los cuales tendrán una nueva dinámica después del proceso electoral”.

Asimismo, la ANDI advirtió que el próximo gobierno enfrentará importantes desafíos en materia económica y social.

Entre los retos mencionó que será fundamental abordar la sostenibilidad fiscal, garantizar el futuro de la autonomía energética, asegurar la sostenibilidad del sistema de salud, recuperar la seguridad en todo el territorio nacional y construir relaciones internacionales “equilibradas, transparentes y justas con otras naciones”.

Por su parte, desde Invest Pacific, agencia de promoción de inversión extranjera de Cali y del Valle del Cauca, señalaron a DF que “una de las prioridades que vemos es la reactivación e identificación de proyectos estratégicos en materia de infraestructura, transición energética, promoción de exportaciones, internacionalización del país, impulsando alianzas público-privadas”.

La principal asociación empresarial del país cafetero pidió abordar temas como la sostenibilidad fiscal, garantizar el futuro de la autonomía energética y asegurar la sostenibilidad del sistema de salud, entre otros aspectos.

La entidad agregó que una de las principales preocupaciones del sector privado antes de la elección era la seguridad, tanto jurídica como del país y sus regiones.

“La seguridad es un elemento habilitador para los proyectos de inversión que requieren de un entorno que brinde garantías a sus operaciones y para la generación de empleos. También es clave para preservar la confianza institucional, que se construye a partir de una relación cercana y técnica entre el inversionista y las instituciones del país”, indicó la entidad.

En esa línea, resaltaron que “el nuevo gobierno trazó una hoja de ruta enfocada justamente en afianzar la confianza y la seguridad del país” y destacaron que el programa económico del Presidente electo está alineado con el fortalecimiento de la inversión privada, a través de alivios regulatorios, incentivos y mayor estabilidad jurídica.

El director ejecutivo de Invest Pacific, Juan Carlos Castro, dijo a este medio que “continuaremos trabajando de manera articulada con el gobierno nacional, así como todo los actores del ecosistema institucional regional para fortalecer la promoción de la inversión extranjera”.

Específicamente respecto a Chile, Castro detalló que en la región donde se desenvuelve Invest Pacific, “registra 17 proyectos con una inversión de US$ 56,4 millones y 656 empleos generados en el Valle del Cauca. De esta forma, Chile ocupa el 7° lugar en el ranking histórico de países por número de proyectos, con 25 proyectos sobre un universo de 48 países que invierten en el Valle del Cauca (4,6% del total de proyectos de la región)”.

Otras industrias

A estos parabienes se sumó la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), gremio que representa a la industria avícola del país cafetero, la que expresó su disposición a trabajar de manera articulada con el nuevo gobierno y las distintas entidades del Estado.

La Fenavi sostuvo que van a “seguir contribuyendo a la seguridad alimentaria, la generación de empleo formal, el desarrollo rural y el crecimiento económico de Colombia”.

Por su parte, el Consejo Gremial Nacional también felicitó al Presidente electo De la Espriella y reiteró su disposición a colaborar de manera constructiva con la nueva administración.

El organismo declaró que el país enfrenta importantes desafíos en materia de orden público, seguridad física y jurídica, desarrollo social y sostenibilidad fiscal, por lo que llamó a avanzar en una agenda que impulse el crecimiento económico, fortalezca la confianza, promueva la inversión, genere empleo formal, mejore la competitividad y amplíe las oportunidades para todos los ciudadanos.

En tanto, la Federación Colombiana de la Industria de Software y TI (Fedesoft), gremio que representa a la industria de software y tecnologías de la información, también expresó su disposición a trabajar con el nuevo gobierno: “Reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno en la construcción de un país más competitivo, innovador y protagonista de la economía digital”.

Por último, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) sostuvo que “los micro, pequeños y medianos empresarios, los emprendedores y los trabajadores celebran este nuevo comienzo. Viene la hora de la confianza, la inversión y el empleo”.