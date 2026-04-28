Lula firma el decreto que promulga acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea
El pacto entrará en vigencia el próximo 1 de mayo y se concretó tras más de 25 años de negociaciones.
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El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto que promulga el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea (UE), que entra en vigor provisionalmente este viernes 1 de mayo. El pacto entre los bloques se concretó tras más de 25 años de negociaciones.
Durante la ceremonia, Lula afirmó que el acuerdo se forjó con "hierro, sudor y sangre" y defendió las relaciones multilaterales entre naciones. "Si Brasil aprende a respetarse a sí mismo, negociaremos en igualdad de condiciones con cualquier país", señaló.
El Presidente también envió dos mensajes al Congreso Nacional en relación con los acuerdos del Mercosur con Singapur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).
Acuerdo Mercosur - UE
El acuerdo comercial reúne a países con una población combinada de aproximadamente 718 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto (PIB) combinado de aproximadamente US$ 22.400 millones, y establece una zona de libre comercio entre el Mercosur (integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay ) y los 27 países de la Unión Europea. Actualmente, la UE es el segundo socio comercial más importante de Brasil.
El tratado debería eliminar progresivamente los aranceles sobre aproximadamente el 91% de los productos importados por Mercosur y el 95% por la Unión Europea. La reducción se producirá gradualmente, con plazos que oscilan entre cuatro y 15 años.
El texto también describe una serie de normas para la protección del comercio, especialmente en sectores considerados sensibles.
La nueva fase del acuerdo se produce después de que Brasil notificara oficialmente a la Comisión Europea el 18 de marzo la finalización de sus procedimientos internos de ratificación. La Unión Europea, a su vez, notificó a Brasil el 24 de marzo.
Aunque ya ha sido aprobado por los parlamentos del Mercosur y de la Unión Europea, el acuerdo aún se encuentra en proceso de revisión jurídica dentro del bloque europeo.
En enero, el Parlamento Europeo decidió someter el texto a revisión por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que podría retrasar su plena entrada en vigor. La emisión de dicho dictamen suele tardar entre 18 y 24 meses.
El pasado jueves 23 de marzo, Lula describió la decisión de los eurodiputados de llevar el caso al TJUE para cuestionar el pacto comercial como "algo que harían personas envidiosas".
Según él, esta medida no obstaculizaría el progreso en las negociaciones entre Mercosur y la UE. Asimismo, reiteró que Brasil no pretende "destruir" los productos europeos, sino construir una política de complementariedad entre ambos bloques.
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