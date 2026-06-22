Revés para la china Cosco en Chancay: justicia peruana avala revisión de tarifas del megapuerto
La resolución ratifica que el Indecopi puede analizar si existen condiciones de competencia en los servicios del megapuerto.
Noticias destacadas
El Poder Judicial de Perú ratificó la facultad de un organismo estatal para supervisar las condiciones de competencia tarifaria en los servicios del megapuerto de Chancay, operado por la firma china Cosco Shipping.
La compañía había presentado a inicios de año al Poder Judicial una demanda de amparo contra la decisión de la agencia de protección al consumidor Indecopi de revisar las tarifas en el puerto, alegando que una intervención regulatoria afectaba la estabilidad jurídica de una inversión privada.
La actuación del Indecopi en el megapuerto de Chancay "no vulnera los derechos contractuales de la empresa", dijo un comunicado del regulador que dio cuenta de la decisión judicial.
El megapuerto de Chancay, inaugurado a fines de 2024, ha reducido los tiempos de viaje marítimo a Asia y está comenzando a funcionar como centro de comercio regional y de tránsito de mercancías como autos con destino a los mercados regionales.
Chancay ha generado preocupación en Washington que cuestiona el control extranjero de una infraestructura estratégica.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Gremio de legaltech: "Chile tiene una oportunidad única de transformarse en un hub de tecnología jurídica en América Latina"
El director ejecutivo de la Asociación de Legaltech Chile, Esteban Ruiz, sostiene que "el desafío es construir interoperabilidad, acceso seguro a los datos y colaboración público privada para que la industria pueda escalar".
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete