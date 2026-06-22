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Revés para la china Cosco en Chancay: justicia peruana avala revisión de tarifas del megapuerto

La resolución ratifica que el Indecopi puede analizar si existen condiciones de competencia en los servicios del megapuerto.

Por: Reuters

Publicado: Lunes 22 de junio de 2026 a las 18:44 hrs.

Perú puertos Economía latinoamericana justicia Chancay
<p>Foto: Agencia Xinhua</p>

Foto: Agencia Xinhua

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