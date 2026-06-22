Revés para la china Cosco en Chancay: justicia peruana avala revisión de tarifas del megapuerto

La resolución ratifica que el Indecopi puede analizar si existen condiciones de competencia en los servicios del megapuerto.

El Poder Judicial de Perú ratificó la facultad de un organismo estatal para supervisar las condiciones de competencia tarifaria en los servicios del megapuerto de Chancay, operado por la firma china Cosco Shipping.

La compañía había presentado a inicios de año al Poder Judicial una demanda de amparo contra la decisión de la agencia de protección al consumidor Indecopi de revisar las tarifas en el puerto, alegando que una intervención regulatoria afectaba la estabilidad jurídica de una inversión privada.

La actuación del Indecopi en el megapuerto de Chancay "no vulnera los derechos contractuales de la empresa", dijo un comunicado del regulador que dio cuenta de la decisión judicial.

El megapuerto de Chancay, inaugurado a fines de 2024, ha reducido los tiempos de viaje marítimo a Asia y está comenzando a funcionar como centro de comercio regional y de tránsito de mercancías como autos con destino a los mercados regionales.

Chancay ha generado preocupación en Washington que cuestiona el control extranjero de una infraestructura estratégica.