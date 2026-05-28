Directoras de empresas: casi el 80% de las mesas se concentra en lo inmediato, pero "no alcanza para enfrentar los desafíos que vienen"

Esa fue una de las principales conclusiones del estudio “La mirada de las directoras”, presentado por KPMG en conjunto con Women Corporate Directors (WCD Chile) y Alta Dirección FEN de la Universidad de Chile.

Mientras los directorios chilenos destinan casi el 80% de su tiempo a resultados financieros, la estrategia actual y gestión de riesgos, existe una señal de alerta: el foco operativo está dejando menos espacio para discutir los temas que definirán la sostenibilidad y competitividad futura de las empresas.

Esa fue una de las principales conclusiones del estudio “La mirada de las directoras”, presentado por KPMG en conjunto con Women Corporate Directors (WCD Chile) y Alta Dirección FEN de la Universidad de Chile.

El estudio fue elaborado a partir de una encuesta respondida por el 70% de las integrantes de WCD Chile durante abril de 2026. Sus conclusiones dejan en evidencia una paradoja que domina la gobernanza corporativa chilena: casi el 80% del tiempo de los directorios se concentra en lo inmediato, mientras que las directoras de empresas reconocen que eso no alcanza para enfrentar los desafíos que vienen.

"Los directorios chilenos tienen un diagnóstico lúcido de sus propias debilidades. El desafío no es de conciencia, es de agenda. Mientras la urgencia operativa domine la sala de sesiones, temas como la inteligencia artificial (IA), diversidad de perfiles y isión de largo plazo seguirán siendo conversaciones pendientes", aseguró la socia de advisory de KPMG Chile y co-chair de WCD Chile, Valeria Flaviani.

De acuerdo con el estudio, la IA concentra la mayor distancia entre lo que se reconoce como necesario y lo que ocurre en la práctica para las directoras de empresas. Es el área donde más formación se requiere -con 30,8%, muy por encima de riesgos (16,8%) y ciberseguridad (15%)-, pero figura entre los temas con menor presencia en la agenda de los directorios, donde la transformación digital alcanza el 10% del tiempo dedicado.

"Es fundamental que dentro del directorio haya conocimiento sobre cómo funciona la tecnología, y que al menos haya una persona en la mesa que entienda bien y esté mirando las tecnologías que cambian el contexto, como la IA”, sostuvo la directora de empresas, Gloria Maldonado.

Pasar a la acción

Asimismo, el 31% de las directoras identificó a la poca diversidad de perfiles como la principal debilidad de los directorios, seguida de la falta de visión estratégica de largo plazo (20%) y la ausencia de experiencia tecnológica (15%).

Al mismo tiempo, cuando se les pidió priorizar una sola iniciativa para fortalecer el gobierno corporativo, el 24% eligió potenciar el rol estratégico y la mirada de largo plazo. Pero, la agenda inmediata, lo posterga sistemáticamente.

"Comparto que en los directorios hay mucho tiempo dedicado a la revisión de los estados financieros y la estrategia. Sin embargo, depende del sector y de la madurez de la empresa. Durante el año, sí se revisan temas de futuro para ponerlos en la agenda y el desafío está en encontrar ese espacio", comentó la directora de empresas como Scotiabank e Indisa, Isabel Margarita Bravo.

Pese a que el 36,8% de las directoras respondió que el principal desafío en esta materia es integrar los factores ESG en la estrategia y la creación de valor, en la práctica el tema está prácticamente ausente: apenas el 1% del tiempo de los directorios se destina a él.

"Hay una tensión permanente entre lo inmediato del día a día, que consume gran parte de la agenda, y la mirada de largo plazo sobre la sostenibilidad de la compañía. Cuando el sector privado se compromete con los más altos estándares de gobierno corporativo, eso genera un impacto real y permanente en la sociedad", señaló el socio principal de KPMG Chile, Francisco Lyon.

En materia de crecimiento país, los directorios apuntaron a tres palancas principales para que Chile vuelva a crecer sobre el 4%: reducción de permisos y burocracia (19,6%), mayor certeza jurídica e institucional (14,7%) y mejoras en productividad y competitividad (11,8%). El foco está más en destrabar condiciones estructurales de inversión que en medidas de corto plazo.

"Desde hace décadas hay una tendencia sostenida hacia la diversidad en los directorios. No solo de género, sino también cultural y de enfoques. Esa diversidad hace el debate más rico, mejora la calidad de las decisiones, y cuando ocurre en el mundo privado, también enriquece el debate de políticas públicas", señaló el director ejecutivo de Alta Dirección FEN de la Universidad de Chile, Álvaro Clarke.