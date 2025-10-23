Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Entel en picada por regulación en Chile + Crecen ventas PYME + Dólar a la baja
Entel acusa que exceso de regulaciones ha desgastado a la industria. El gerente general, Antonio Büchi, apuntó a que las crecientes exigencias regulatorias han dificultado la posibilidad de invertir y desarrollar innovación. En ese sentido, comparó la situación de Chile y Perú -mercados donde opera Entel- con la de los países de la OCDE, donde en su mayoría existen tres operadores, mientras que en Chile hay cuatro.
Ventas de PYME crecen 10% en los primeros nueve meses de 2025. Un estudio realizado por la fintech Xepelin -dedicada al factoring- a 42 mil pequeñas y medianas empresas, concluyó que las ventas de PYME registraron un crecimiento de 10% entre enero y septiembre de 2025. El sector de construcción registró la mayor subida, con un alza de 12% en el período. Le siguió de cerca el área de servicios, que anotó un alza de 10,7% en nueve meses.
¿Cómo le va al dólar? Dado que el cobre reaccionaba a la confirmación de las expectativas alcistas del mercado por restricciones de oferta del metal, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 945,02 lo que implica una caída de $ 5,34 respecto al cierre del miércoles. Mientras que el futuro de cobre escalaba 1,6% hasta los US$ 4,92 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.
