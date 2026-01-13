Proyecto de transmisión logra todos los certificados para obtener sus permisos ambientales. Un hito clave se selló en torno al proyecto “Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue – S/E Hualqui” de la empresa Mataquito Transmisora de Energía, perteneciente al grupo Celeo Redes Chile, que contempla 406 kilómetros de líneas de transmisión en tensiones de 220 y 66 kV y la construcción de cuatro nuevas subestaciones entre las regiones del Maule, Ñuble y Biobío. La firma obtuvo la totalidad de los certificados necesarios para la obtención de sus Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) y seguir avanzando.

Banco Mundial mantiene su proyección de crecimiento para Chile en 2026. El Banco Mundial revisó al alza el crecimiento que tendrá el mundo este año. En sus últimas Perspectivas Económicas Mundiales, indicó que espera una expansión de 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 y un leve aumento a un crecimiento de 2,7% para 2027, demostrando más resiliencia a pesar de las tensiones comerciales y la incertidumbre política. En el caso de Chile, se mantiene la proyección de octubre de que terminó el año pasado con un PIB de 2,6% y que prevé una desaceleración a 2,2% para 2026 y 2,1% para 2027.

Las sorpresas del dólar. Tras tocar niveles de $880 luego del IPC de Estados Unidos en diciembre y por liquidaciones del Ministerio de Hacienda, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 884,15 lo que implica una caída de $ 0,73 respecto al cierre del lunes.