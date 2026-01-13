Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Permisos para proyecto de transmisión + Banco Mundial mantiene proyección de crecimiento para Chile + Dólar estable tras caer a $880
Proyecto de transmisión logra todos los certificados para obtener sus permisos ambientales. Un hito clave se selló en torno al proyecto “Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue – S/E Hualqui” de la empresa Mataquito Transmisora de Energía, perteneciente al grupo Celeo Redes Chile, que contempla 406 kilómetros de líneas de transmisión en tensiones de 220 y 66 kV y la construcción de cuatro nuevas subestaciones entre las regiones del Maule, Ñuble y Biobío. La firma obtuvo la totalidad de los certificados necesarios para la obtención de sus Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) y seguir avanzando.
Banco Mundial mantiene su proyección de crecimiento para Chile en 2026. El Banco Mundial revisó al alza el crecimiento que tendrá el mundo este año. En sus últimas Perspectivas Económicas Mundiales, indicó que espera una expansión de 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 y un leve aumento a un crecimiento de 2,7% para 2027, demostrando más resiliencia a pesar de las tensiones comerciales y la incertidumbre política. En el caso de Chile, se mantiene la proyección de octubre de que terminó el año pasado con un PIB de 2,6% y que prevé una desaceleración a 2,2% para 2026 y 2,1% para 2027.
Las sorpresas del dólar. Tras tocar niveles de $880 luego del IPC de Estados Unidos en diciembre y por liquidaciones del Ministerio de Hacienda, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 884,15 lo que implica una caída de $ 0,73 respecto al cierre del lunes.
- Grupo Ergas invertirá US$ 100 millones para ampliar su presencia en Estados Unidos y prepara desembarco en España
- Sonami proyecta una producción de cobre de entre 5,5-5,7 millones de toneladas en 2026 y un precio promedio de US$ 4,5 por libra
- Corfo: empresas han logrado rebajas tributarias de unos $ 300 mil millones por uso de Ley I+D desde 2008
- Tras más de tres décadas, el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt volverá ofrecer vuelos internacionales
- IPC de EEUU en diciembre sube un 0,3% en línea con lo esperado, pero el dato subyacente sorprende a la baja
- ¿Imparable? Bolsa de Santiago ya se acerca a la marca de 11.200 puntos tras favorable IPC de diciembre en EEUU
Grupo Ergas invertirá US$ 100 millones para ampliar su presencia en Estados Unidos y prepara desembarco en España
Pese al fuerte foco internacional, Gestión Urbana mantiene actividad en Chile, con dos proyectos de reconstrucción en Santiago Centro y la evaluación de otros futuros desarrollos.
Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo: Con la negociación multinivel “cada sector productivo podría establecer su propio salario mínimo”
El secretario de Estado profundiza en el proyecto de ley que ingresó este lunes al Congreso. Desde su perspectiva, se trata de un esquema que podría ayudar a las empresas a abordar desafíos de formación laboral y productividad.
