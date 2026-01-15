Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Proyecto de Indesa y Territoria en Las Condes + Paola Cúneo compra más acciones de Falabella + Dólar plano
Inmobiliaria de Felipe Ibáñez se asocia con Territoria. La inmobiliaria Indesa (ligada al empresario Felipe Ibáñez Scott, exsocio de los supermercados Lider) en conjunto con la empresa Territoria anunciaron este jueves el desarrollo de un proyecto en el terreno ubicado en la intersección de las avenidas Apoquindo, Manquehue y Alonso de Córdova, en Las Condes. Se trata de un emblemático paño de 7.083 metros cuadrados.
Paola Cúneo compra acciones de Falabella y eleva su participación en el holding. En su calidad de directora de Falabella, Paola Cúneo Queirolo informó una significativa compra de acciones de la compañía. Cúneo desembolsó $ 46.800 millones para hacerse con 7,2 millones de acciones de Falabella este miércoles, a través de la sociedad Inversiones y Rentas Liguria, y con la intermediación de la corredora de bolsa de JPMorgan, según un reciente informativo de la Bolsa de Santiago.
Con qué sorprenderá el dólar al mercado. Mientras los nuevos datos de Estados Unidos hicieron que las expectativas de tasas de interés se revisaran al alza, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 882,74 lo que implica un alza de $ 0,53 respecto al cierre del miércoles.
- Pasmar, de Jack Mosa, retoma construcción de emblemática Torre Costanera en Puerto Montt y sella acuerdo con Hilton para operar hotel
- Quilicura aprueba congelar los permisos de construcción durante la actualización de su Plan Regulador
- Estas son cuatro estrategias clave con las que las empresas se preparan para la implementación de la nueva Ley de Datos y sortear las altas multas
- SalfaCorp se adjudica construcción de proyecto energético de US$ 130 millones en República Dominicana
- Inchcape marca hito con la inauguración en Chile del taller de desabolladura y pintura más avanzado de su red global
- En medio de tensiones, Kast se reúne con Boric y pone en dudas avance de sala cuna y el sistema que reemplaza al CAE antes del cambio de Gobierno
- IPSA supera la marca de 11.300 en positivo entorno global tras datos que subrayan las fortaleza económica de EEUU
