Inmobiliaria de Felipe Ibáñez se asocia con Territoria. La inmobiliaria Indesa (ligada al empresario Felipe Ibáñez Scott, exsocio de los supermercados Lider) en conjunto con la empresa Territoria anunciaron este jueves el desarrollo de un proyecto en el terreno ubicado en la intersección de las avenidas Apoquindo, Manquehue y Alonso de Córdova, en Las Condes. Se trata de un emblemático paño de 7.083 metros cuadrados.

Paola Cúneo compra acciones de Falabella y eleva su participación en el holding. En su calidad de directora de Falabella, Paola Cúneo Queirolo informó una significativa compra de acciones de la compañía. Cúneo desembolsó $ 46.800 millones para hacerse con 7,2 millones de acciones de Falabella este miércoles, a través de la sociedad Inversiones y Rentas Liguria, y con la intermediación de la corredora de bolsa de JPMorgan, según un reciente informativo de la Bolsa de Santiago.

Con qué sorprenderá el dólar al mercado. Mientras los nuevos datos de Estados Unidos hicieron que las expectativas de tasas de interés se revisaran al alza, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 882,74 lo que implica un alza de $ 0,53 respecto al cierre del miércoles.