Anglo y Teck acuerdan fusión + Primus se recupera + El dólar baja
Anglo y Teck acuerdan fusión. Anglo American y la canadiente Teck Resources Ltd. anunciaron una fusión que dará origen a un nuevo gigante del cobre mundial llamado Anglo Teck con un valor superior a los US$50.000 millones y que combinará las operaciones de Collahuasi y Quebrada Blanca en Chile.
Los resultados de Primus se recuperan.Una franca recuperación muestra el factoringPrimus Capital, después del escándalo que lo sacudió a inicios de 2023: aunque el año pasado, el factoring cerró con pérdidas por $ 4.071 millones, este año comenzó con el pie derecho y al primer trimestre logró una utilidad de $ 1.764 millones.
El dólar baja. A la espera del anuncio de política monetaria del Banco Central, el dólar cotiza a esta hora a $ 967,76, con una baja de $ 2,68 desde el cierre del lunes. Los futuros de cobre en el mercado Comex subían 0,19%, a US$ 4,56 por libra.
