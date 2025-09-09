Dólar toca mínimos de la jornada tras revisión de datos de empleo más profunda de lo esperado en EEUU

El tipo de cambio bajó al soporte técnico de $ 963,7 justo cuando en EEUU se publicó la revisión anual preliminar de nóminas no agrícolas a marzo de 2025, cuyo resultado fue una corrección a la baja de 911 mil nóminas.

El dólar caía este martes, después de conocerse que la revisión preliminar de nóminas laborales de Estados Unidos fue más negativa de lo previsto, aunque no movió significativamente la aguja de los mercados globales, mientras en Chile se espera la decisión de política monetaria del Banco Central.

La divisa caía $ 5,4 hasta los $ 965,4 antes del mediodía en Chile después de partir la semana al alza tras un débil IPC de agosto, y en medio de un cierto contagio por una importante derrota electoral del oficialismo argentino.

Fuerte revisión

El tipo de cambio local tocó mínimos del día en $ 963,7 -un soporte técnico relevante- justo cuando en EEUU, la Oficina de Estadísticas Laborales publicó su revisión anual preliminar de nóminas no agrícolas, y el resultado fue una corrección a la baja de 911 mil nóminas en los 12 meses al cierre de marzo de 2025, más profunda que las 700 mil nóminas que se esperaban ver sustraídas.

El dollar index subía 0,1% y los rendimientos del Tesoro ganaban 2,5 puntos base (pb), sacudiéndose rápidamente una reacción inicial a la baja. Sigue siendo minoritaria la apuesta a que la Reserva Federal optará por un gran recorte de 50 pb la próxima semana. Lo que se da por hecho es una baja de 25 pb.

Las tasas swap promedio cámara subían ligeramente, en línea con el exterior. Una vez cerrado el mercado local, a las 18:00 horas, el Banco Central publicará su comunicado de política monetaria. Se espera que mantenga su tipo referencial sin cambios, pensando en volver a los recortes en octubre.

Mañana el Central publicará su Informe de Política Monetaria (IPoM), y en EEUU se dará a conocer los precios al productor de agosto. El jueves vendrá el data point más esperado de la semana: el IPC de agosto en el país norteamericano.

El cobre cotizaba estable en la Bolsa de Metales de Londres, imperturbado por la noticia de que Anglo American acordó la compra de Teck Resources para formar un gigante minero de US$ 50 mil millones con un importante foco en la industria cuprífera.