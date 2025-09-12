Álvaro Saieh concreta una de las mayores ventas de acciones de SMU. Inversiones Samsliquidó este miércoles más de 77,5 millones de acciones que dejaron la propiedad de Saieh, a través de todos sus vehículos, en 42,43% del total del holding supermercadista.

Empresarios al Gobierno en Chile Day: “Déjenos jugar y los vamos a sorprender”.Durante la realización del panel “Por qué invertir en Chile”, el director ejecutivo de Arauco, Cristián Infante, recordó que el Gobierno tiene la posibilidad de ser socio en un 27% con los privados.

Dólar recupera terreno. El tipo de cambio chileno subía moderadamente este viernes, ya que a nivel global se están corrigiendo parcialmente las ventas de dólares que marcaron la jornada anterior, previo a la reunión de la Reserva Federal la próxima semana. La paridad dólar-peso subía $ 3,8 hasta los $ 956,5 al inicio de la tarde en Chile, alcanzando máximos de la sesión en las pantallas de Bloomberg.