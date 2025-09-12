Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Saieh vende acciones de SMU + Chile Day en Londres + Dólar recupera terreno
Noticias destacadas
Álvaro Saieh concreta una de las mayores ventas de acciones de SMU. Inversiones Samsliquidó este miércoles más de 77,5 millones de acciones que dejaron la propiedad de Saieh, a través de todos sus vehículos, en 42,43% del total del holding supermercadista.
Empresarios al Gobierno en Chile Day: “Déjenos jugar y los vamos a sorprender”.Durante la realización del panel “Por qué invertir en Chile”, el director ejecutivo de Arauco, Cristián Infante, recordó que el Gobierno tiene la posibilidad de ser socio en un 27% con los privados.
Dólar recupera terreno. El tipo de cambio chileno subía moderadamente este viernes, ya que a nivel global se están corrigiendo parcialmente las ventas de dólares que marcaron la jornada anterior, previo a la reunión de la Reserva Federal la próxima semana. La paridad dólar-peso subía $ 3,8 hasta los $ 956,5 al inicio de la tarde en Chile, alcanzando máximos de la sesión en las pantallas de Bloomberg.
- CMB y Activa de LarrainVial aterrizan en Uruguay con primer fondo de infraestructura para AFP de ese país
- Empresas internacionales de infraestructura advierten sobre permisología en Chile Day y sus efectos en la inversión
- Gobierno propone aumentar en US$ 5 las tasas de embarque de viajes internacionales aludiendo a desajuste fiscal
- Las amenazas que profundizan la crisis del litio en Australia
- Factor Marca 2025: empresas chilenas obtienen calificación "moderada" en primer estudio local sobre la gestión de marcas
- Otro consejero del Central aborda discrepancias de Boric por impacto de reformas en empleo: "Nunca nuestras decisiones han estado cruzadas por temas políticos"
Chile Day: inversionistas de capital de riesgo españoles manifiestan "alto interés" por invertir en el país
El encuentro, realizado en Madrid, reunió a cerca de 40 ejecutivos de Chile y España en torno al venture capital, reforzando la posición del país como hub regional y destacando la trayectoria de Corfo en apoyo a la innovación.
Jara defiende las 40 horas a pesar del informe del Banco Central, pero reconoce posible impacto del salario mínimo en el empleo
La candidata de Unidad por Chile analizó el impacto del Informe de Política Monetaria y cuestionó la influencia de la jornada laboral de 40 horas en el bajo crecimiento del empleo. Además, defendió su propuesta del "ingreso vital".
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
