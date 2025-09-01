El Imacec se desacelera en julio. Temprano, el Banco Central informó que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció 1,8% interanual en julio, en lo que fue el menor crecimiento económico desde febrero y en la parte baja de las estimaciones de los analistas. El desempeño de la economía se moderó en julio impactado por una menor producción minera.

Falla en molinos en mina Mantoverde. La minera de capitales canadienses Capstone Copper informó este lunes sobre un impacto temporal en su producción de cobre en su mina Mantoverde, ubicada en la Región de Atacama, debido a una falla en los motores del molino de bolas.

El dólar inicia septiembre. Tras revertir un descenso en sus primeras operaciones del mes, el dólar cotiza a esta hora a $ 969, con un alza de $ 1,5 desde el cierre del viernes. Los futuros de cobre en el mercado Comex bajaban 0,36%, a US$ 4,57 por libra.