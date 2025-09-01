Dólar abre a la baja tras Imacec de julio y sin referencias desde EEUU por feriado

El alza de 1,8% interanual del Imacec se ubicó en la parte intermedia del rango de 1,4% a 2,3% en las estimaciones de los economistas consultados por DF.

El dólar arrancó septiembre con un respiro de las alzas de la última semana, mientras los agentes evalúan el Imacec de julio, frente a una sesión que se espera poco dinámica debido a un feriado en Estados Unidos.

La divisa bajaba $ 2,6 a $ 964,2 en los primeros negocios de este lunes, después de cerrar la semana pasada con un alza $ 7,8 y agosto con una caída de $ 5,9.

El alza de 1,8% interanual del Imacec se ubicó en la parte intermedia del rango de 1,4% a 2,3% en las estimaciones de los economistas consultados por DF, tras conocerse el viernes las cifras sectoriales del INE, y una décima por debajo de la estimación de consenso en Bloomberg.

Mirando hacia afuera, ni el dólar global ni el precio del cobre mostraban cambios relevantes. No habrá referencias desde EEUU durante la jornada, por el feriado del Labor Day.

Ayer se supo en China que el índice de confianza de fábricas elaborado por S&P Global arrojó 50,5 puntos en la lectura de agosto. Esto supera la estimación general de 49,8 y marca terreno de expansión (sobre 50 puntos) por primera vez desde marzo.

Los inversionistas están esperando saber cuáles fueron las principales cifras económicas de agosto en EEUU. Mañana martes el ISM publicará su índice manufacturero y el jueves el de servicios. El viernes llega los más esperado: el reporte oficial de nóminas no agrícolas, tasa de desempleo y salarios promedio.