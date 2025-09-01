Click acá para ir directamente al contenido

Imacec: actividad económica chilena se desacelera en julio arrastrada por menor producción minera
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Dólar abre a la baja tras Imacec de julio y sin referencias desde EEUU por feriado

El alza de 1,8% interanual del Imacec se ubicó en la parte intermedia del rango de 1,4% a 2,3% en las estimaciones de los economistas consultados por DF.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 1 de septiembre de 2025 a las 08:40 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio mercados locales mercados internacionales divisas peso chileno Benjamín Pescio
<p>Dólar abre a la baja tras Imacec de julio y sin referencias desde EEUU por feriado</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Reconocida cadena de cafeterías de Pucón sumará 24 locales en Chile y evalúa internacionalizar el negocio
2
Economía y Política

La querella del SII contra una banda de “emprendedores” que maquinaron para defraudar al Fisco
3
Mercados

Renta mínima exigida por los bancos para créditos hipotecarios subió 50% en los últimos cinco años
4
DF MAS

Toteat quiere comerse Latam: cierra ronda de US$ 7,4 millones
5
Economía y Política

Head hunters en picada contra proyecto que elimina tope a indemnización por años de servicio
6
DF MAS

Reino Unido: el nuevo destino de Isabella Luksic
7
Señal DF

David Bravo y debate con Andrea Repetto: “Definitivamente pienso que seguimos en una crisis del mercado laboral”
8
DF MAS

El 40% al que se aferra LarrainVial
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete