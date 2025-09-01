Imacec: actividad económica chilena se desacelera en julio arrastrada por menor producción minera

El Índice Mensual de Actividad Económica creció 1,8% en julio, comparado con el mismo mes del año pasado, informó el Banco Central.

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció un 1,8% interanual en julio, informó el lunes el Banco Central, en una variación que se ubicó en la parte baja de las expectativas del mercado y que marcó la menor expansión desde febrero.

La serie desestacionalizada aumentó 1,0% respecto del mes precedente y 2,3% en 12 meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que julio de 2024.

"El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera. En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por la minería y los servicios", informó el Banco Central en un comunicado.

"El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,5%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,5% respecto del mes anterior y 3,0% en 12 meses", agregó.

Analistas ya habían anticipado el viernes un crecimiento en un rango de 1,4% y 2,3% para julio luego de conocidos los indicadores sectoriales del INE, mientras que la mediana de las respuestas en la encuesta de Bloomberg pronosticaba un avance de 1,9% interanual en el Imacec ese mes.

El desempeño de la economía en julio

La producción de bienes cayó un 0,9% en términos anuales, resultado que fue incidido por la menor producción de la minería y del resto de bienes. La caída de la minería fue explicada por una menor extracción de cobre, hierro y litio, mientras que en el resto de bienes se registró una disminución del valor agregado de la generación eléctrica, explicó el instituto emisor.

La industria, en tanto, creció como resultado de la mayor fabricación de productos elaborados de metal y químicos.

Las cifras desestacionalizadas registraron un aumento de 1,4% respecto del mes previo.

La actividad comercial, por su parte, presentó un aumento de 6,6% a nivel interanual. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio mayorista, seguido del minorista. El ente autónomo consignó que el primero fue impulsado por las ventas de maquinaria y equipo, alimentos y vestuario. En el rubro minorista, a su vez, crecieron las ventas realizadas en almacenes de comestibles, grandes tiendas y a través de plataformas de venta online. El comercio automotor registró mayores ventas y mantenciones de vehículos.

En términos desestacionalizados, la actividad creció un 1,4% respecto del mes precedente, gracias al comercio mayorista.

Por último, los servicios se incrementaron un 2,6% en 12 meses, gracias al desempeño de los servicios empresariales y personales.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un crecimiento de 0,7% respecto del mes anterior.