Lo que debes saber a esta hora de la tarde
El IPSA supera los 9.000 puntos + Más trabajadores con aguinaldo dieciochero + Dólar a la baja
Noticias destacadas
Acciones chilenas superan histórica marca. El referencial S&P IPSA de las acciones líderes en la Bolsa de Santiago superó la marca récord de 9.000 puntos esta mañana, según operadores por efecto de las cada vez más próximas elecciones de noviembre en Chile y un escenario externo marcado por un alza en Wall Street animada por la matriz de Google y datos que respaldan un próximo recorte de tasas de la Reserva Federal.
Más trabajadores con aguinaldo dieciochero. Una encuesta de Randstad arrojó que el 63% de los trabajadores en Chile recibirá aguinaldo de Fiestas Patrias de parte de sus empleadores, un incremento de 11 puntos porcentuales respecto a 2024. De acuerdo con el sondeo, un 42% de los encuestados recibirá más de $ 90 mil en promedio, una cifra bastante más alta que el 28% registrado en 2024.
El dólar pierde terreno. Tras el repunte de las jornadas previas, el dólar cotiza a esta hora a $ 967,74, con una caída de $ 5,84 desde el cierres del martes. Los futuros de cobre en el mercado Comex bajaban 0,28%, a US$ 4,62 por libra.
- Andrés Trautmann mueve el tablero en Santander y aplica profundo ajuste en banca comercial
- Se profundiza la caída en el empleo en el sector público, mientras que los ingresos laborales de toda la economía siguen estancados
- Engie levanta fondos por US$ 120 millones con un bono a 20 años en el mercado local
- Empresa de parques logísticos sale al mercado de capitales y levanta más de US$ 60 millones con miras a nuevas inversiones
- BMW estrenará vehículos eléctricos con "supercerebro" para desafiar a sus rivales chinos
- Moody´s cree que la calidad crediticia se mantendrá "estable" en Chile, pero advierte riesgos para los exportadores por China
- Expectativas de inflación a dos años de las empresas se mantienen sobre la meta del Banco Central
Hubtec y CMPC lanzan convocatoria para nuevas aplicaciones de subproducto de la producción de pulpa de celulosa
El concurso está orientado a investigadores y startups con tecnologías que agreguen valor a la lignina Kraft, un biopolímero que se obtiene de proceso kraft, un método de producción de pulpa de celulosa de madera.
Diario Financiero
