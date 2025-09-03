Acciones chilenas superan histórica marca. El referencial S&P IPSA de las acciones líderes en la Bolsa de Santiago superó la marca récord de 9.000 puntos esta mañana, según operadores por efecto de las cada vez más próximas elecciones de noviembre en Chile y un escenario externo marcado por un alza en Wall Street animada por la matriz de Google y datos que respaldan un próximo recorte de tasas de la Reserva Federal.

Más trabajadores con aguinaldo dieciochero. Una encuesta de Randstad arrojó que el 63% de los trabajadores en Chile recibirá aguinaldo de Fiestas Patrias de parte de sus empleadores, un incremento de 11 puntos porcentuales respecto a 2024. De acuerdo con el sondeo, un 42% de los encuestados recibirá más de $ 90 mil en promedio, una cifra bastante más alta que el 28% registrado en 2024.

El dólar pierde terreno. Tras el repunte de las jornadas previas, el dólar cotiza a esta hora a $ 967,74, con una caída de $ 5,84 desde el cierres del martes. Los futuros de cobre en el mercado Comex bajaban 0,28%, a US$ 4,62 por libra.