Dólar abre con leve caída ya que mercados se calman en espera de las ofertas laborales estadounidenses

El tipo de cambio viene de cerrar al alza una sesión sacudida por ventas mundiales de bonos a largo plazo, con la consecuente subida en los rendimientos. Hoy el dollar index bajaba 0,1% y la liquidación de bonos se detuvo.

El dólar caía ligeramente en los primeros negocios de este miércoles, dado que el entorno global de inversiones está más tranquilo después de las turbulencias de la víspera, mientras el foco se traslada a los próximos datos de empleo en Estados Unidos y su posible incidencia en la política monetaria de la Reserva Federal.

La divisa abrió con una baja de $ 2,4 hasta los $ 971,1 en el mercado cambiario chileno, tras cerrar al alza una sesión de martes sacudida por una liquidación global de bonos a largo plazo, con la consecuente subida en los rendimientos.

El dollar index bajaba 0,1% y la venta de bonos se detuvo. Con ello las tasas de interés soberanas se relajaban en Europa, mientras que los bonos del Tesoro estadounidense cotizaban estables. Los precios del cobre bajaban 0,4%, pero después de subir ayer con fuerza.

Las apuestas sobre bajas de tasas de la Fed retoman el protagonismo. A las 10:00 horas se publicará en EEUU el informe con las ofertas de empleo de julio, para el que se espera ver una desaceleración a 7,38 millones de ofertas.

Ayer el índice ISM manufacturero dio nuevas muestras de debilidad en el sector, que ya encadena seis meses en zona de contracción (bajo 50 puntos). Mañana jueves se dará a conocer el índice ISM de servicios, y el viernes vendrá el esperado reporte de nóminas no agrícolas, tasa de desempleo y salarios promedio.

El mercado descuenta más de 90% de probabilidad de que la Fed baje las tasas en su reunión del 16 y 17 de septiembre, según los precios de futuros y swaps. También se da por hecho que implementará un recorte adicional de 25 puntos base en octubre o diciembre.