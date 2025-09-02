Click acá para ir directamente al contenido
Dólar opera al alza en niveles de $ 975 por repunte general de la divisa ante subida de las tasas largas internacionales

El tipo de cambio llegó a acercarse a $ 980 poco después de la apertura. Ya con EEUU de vuelta de su feriado del lunes, el dollar index subía 0,4% y el rendimiento del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzaba niveles de 5% por primera vez desde mediados de julio.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 2 de septiembre de 2025 a las 11:24 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

