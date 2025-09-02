Dólar opera al alza en niveles de $ 975 por repunte general de la divisa ante subida de las tasas largas internacionales

El tipo de cambio llegó a acercarse a $ 980 poco después de la apertura. Ya con EEUU de vuelta de su feriado del lunes, el dollar index subía 0,4% y el rendimiento del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzaba niveles de 5% por primera vez desde mediados de julio.

El tipo de cambio chileno subía este martes, ya que hay demanda por dólares en prácticamente todo el planeta a medida que el regreso de la actividad de Estados Unidos llega con fuertes aumentos en los costos del crédito y huida hacia posiciones más seguras.

La paridad local avanzaba $ 5,6 hasta los $ 974,3 antes del mediodía, tras alcanzar temprano un techo de $ 977,5 y más tarde un piso de $ 971,7 en las pantallas de Bloomberg, lo que marca un contraste con la relativa calma vista al comienzo de la semana.

Ya con EEUU de vuelta de su feriado del lunes, el dollar index -que compara al dólar con una canasta de pares globales- avanzaba 0,4% hasta los 98,2 puntos y las divisas emergentes se vendían en masa. El cobre Comex, eso sí, ganaba 0,5%.

Las tasas de interés subían en todas las principales economías, y en particular el repunte de los tramos más largos llamaba la atención, reforzados por un auge de los rendimientos británicos a máximos desde 1998. En EEUU, el treasury a 30 años escalaba 4,4 puntos base, para alcanzar niveles de 5% por primera vez desde mediados de julio.

Hola septiembre

"Todas las divisas en el mundo se deprecian respecto al dólar debido a una jornada de mayor aversión al riesgo, donde la libra esterlina y los bonos largos de Reino Unido han contagiado al mercado global por el déficit presupuestario de casi US$ 47 mil millones. Esto afectó al dólar-peso, alcanzando un máximo de $ 977,7 para posteriormente corregir al nivel soporte de $ 973", dijo a DF el FX trader de la mesa de dinero Sales & Trading del Banco Bci, Jorge Concha.

La relativa moderación dólar durante la jornada, tanto en Chile como a nivel global, vino de la mano con la encuesta ISM manufacturera en EEUU, agregó el operador. El índice principal fue ligeramente más débil de lo esperado, y así se mantiene en contracción (bajo 50 puntos) por sexto mes consecutivo.

"Bienvenidos a septiembre. Un mes tradicionalmente difícil para las acciones y, más recientemente, para los bonos, que está comenzando de una manera bastante típica. La venta masiva de bonos globales, impulsada por las preocupaciones sobre la débil situación fiscal del Reino Unido y Francia, viene acompañada de una caída de las acciones y una fuerte alza del dólar en el mundo", dijeron Shaun Osborne y Eric Theoret de Scotiabank Global.

Los estrategas observaron que el billete verde "ha experimentado una sólida demanda como activo de refugio esta mañana, lo que ha empujado al dollar index de nuevo hacia sus máximos recientes, pero se trata de una respuesta instintiva a la evolución general del mercado y no de una situación que vaya necesariamente a extenderse".

No sólo el dólar, también el precio del oro se incrementaba ante el nerviosismo generalizado, con lo que la onza del metal dorado ganaba terreno sobre los históricos US$ 3.500 en el mercado spot.

Hay que estar atentos a la estacionalidad del dólar global, sostuvo el head global de mercados de ING, Chris Turner. "Las empresas de EEUU tienen una importante fecha fiscal el 15 de septiembre, en la que los pagos en dólares ocasionalmente provocan fluctuaciones en los mercados monetarios estadounidenses. Así ocurrió en 2019. También observamos que el dollar index se ha recuperado en siete de los últimos 10 septiembres", repasó.

Analistas han señalado que la sentencia judicial que declara ilegales muchos de los aranceles del presidente Donald Trump no ha tenido un impacto evidente en los mercados por el momento, aunque otros ven que estos presionan a los treasuries, ante un posible reembolso de EEUU a sus socios afectados. Las tarifas seguirán vigentes hasta el 14 de octubre, a la espera de una apelación ante la Corte Suprema.