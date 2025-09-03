IPSA opera al alza sobre históricos 9.000 puntos por optimismo del mercado ante las elecciones de noviembre

El índice chileno avanzaba 0,4% al inicio de la tarde. Morgan Stanley elevó ayer su precio objetivo del IPSA hasta los 10.900 puntos para mediados de 2026, pensando en un eventual triunfo de la oposición y la implementación de políticas favorables al crecimiento.

La Bolsa de Santiago subía este miércoles sobre la marca histórica de 9.000 puntos a medida que se acercan las elecciones de noviembre en Chile, mientras Wall Street también subía, gracias a un fallo judicial en un histórico caso antimonopolio que favoreció a Alphabet. Todo esto, además, con datos que respaldan un próximo recorte de tasas de la Reserva Federal.

El S&P IPSA chileno escalaba 0,4% hasta los 9.023,93 puntos al inicio de la tarde, después de que ayer se aproximó a la marca entonces inédita de 9.000 unidades gracias a una sorpresiva ola de compras extranjeras en la subasta de cierre.

Las acciones de Mallplaza (3,2%), Quiñenco (2,5%) y Parque Arauco (2%) encabezaban las alzas del IPSA. Banco de Chile (1,5%), por su alta ponderación, le daba un respaldo importante al selectivo de 29 acciones.

Crecimiento potencial

"El rally no es un accidente, sino el anticipo de las tesis que casas de estudios extranjeras han comenzado a mirar con buenos ojos en la bolsa local. El mercado simplemente está empezando a descontar que ese escenario positivo ya no es tan hipotético. Lo sorpresivo no es el alza, sino la velocidad con que se materializa dado que las mejoras de expectativas han sido tardías", dijo a DF el equity portfolio manager de Credicorp Capital.

Así, no han pasado desapercibidos los positivos comentarios que Morgan Stanley publicó ayer, en un informe donde eleva su precio objetivo a 10.900 puntos para mediados de 2026 (el que antes era su caso alcista). También estimó que el tipo de cambio podría bajar de $ 900.

"Nuestro caso base supone que el próximo gobierno probablemente aplicará políticas económicas ortodoxas, pero tendrá un apoyo limitado en el Congreso. Este escenario podría desarrollarse si José Antonio Kast o Evelyn Matthei ganan la presidencia, lo que parece el resultado más probable según las encuestas actuales", apuntó el banco estadounidense.

"En cualquier caso, creemos que podrán aprobar algunas reformas destinadas a mejorar el potencial de crecimiento de Chile (actualmente en el 1,8%) y elevarlo hasta cerca del 2,6%. El abanico de reformas incluye algunas reducciones fiscales para las empresas, la aplicación de la reforma de las pensiones -cuyos efectos se esperan para dentro de varios años- y una cierta desregulación", detalló.

El target de Morgan Stanley se respalda en una potencial expansión del múltiplo precio-utilidad hasta las 13 veces, y también en un crecimiento esperado de 13% para 2026 y de 4% para 2027 en las utilidades en dólares.

Según Vásquez, "el mercado ya descuenta con mayor probabilidad un giro de político en noviembre, sin embargo, no hemos visto que se esté pagando por escenarios que pudieran resultar aún más favorables, como una leve inclinación de la Cámara de Diputados hacia la actual oposición, lo que sería el catalizador para que puedan implementarse reformas que consoliden un crecimiento potencial mayor al observado en la última década".

Bolsas internacionales

En Wall Street, el Nasdaq avanzaba 1% y el S&P 500 ganaba 0,2% con un importante apoyo de Alphabet (8,9%), luego que el regulador antimonopolio dictaminara que su filial Google no estará obligada a vender el buscador web Chrome. Tampoco se le prohibió realizar pagos a terceros para la ubicación predeterminada del navegador, así que Apple (3,1%) igualmente subía en bolsa. Pero el Dow Jones bajaba 0,5%.

Las tasas de interés aflojaban y los operadores dan prácticamente por hecho que la Fed bajará las tasas en su reunión de este mes. Más todavía caían las tasas largas -el treasury a 30 años bajaba 7,7 puntos base (pb)-, con lo que revierten por completo sus alzas de ayer.

Los últimos movimientos de tasas vienen marcados por la sorpresa negativa en las ofertas laborales de julio: 7,18 millones, versus la estimación de 7,36 millones, y desde una serie de junio revisada a la baja.

Mañana se dará a conocer el índice ISM de servicios, que podría tener un impacto similar o incluso mayor. Y lo más determinante vendrá el viernes, con el reporte oficial de nóminas no agrícolas.

Al cierre de Europa, el continental Euro Stoxx 50 subió 0,6% y el FTSE 100 de Londres ganó 0,7%. Las tasas soberanas del Viejo Continente cayeron desde temprano, después de que ayer el gilt británico a 30 años saltó a máximos de casi tres décadas y, de la mano con otros factores, causó turbulencias en todos los mercados.

En las bolsas asiáticas, todos los principales índices bursátiles cerraron en rojo: el japonés Nikkei perdió 0,9%, el CSI 300 de China continental disminuyó 0,7% y el hongkonés Hang Seng bajó 0,6%.