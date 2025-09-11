El giro de Grupo Patio hacia Europa. La firma, a través de Alerce Iberian Properties, quiere convertirse en un inversionista y promotor de referencia en el mercado español, al cual le asigna una relevancia estratégica. Pero hacia el futuro, ya está mirando oportunidades en Portugal.

Continúa el debate por el mercado laboral. La presidenta del Banco Central declaró que el alza del ingreso mínimo tiene que ir acompañado de "aumentos de la productividad".

El dólar se hunde. La divisa caía $ 12 hasta los $ 951 al inicio de la tarde en Chile, lo que implica su menor nivel intradía desde el 13 de agosto en el compilado de puntas vendedoras de Bloomberg. Esto marca la ruptura del soporte técnico de $ 960 que llevaba días ofreciéndole resistencia al tipo de cambio.