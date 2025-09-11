Lo que debes saber a esta hora de la tarde
El giro de Patio hacia Europa + El debate por el mercado laboral + Dólar se hunde
El giro de Grupo Patio hacia Europa. La firma, a través de Alerce Iberian Properties, quiere convertirse en un inversionista y promotor de referencia en el mercado español, al cual le asigna una relevancia estratégica. Pero hacia el futuro, ya está mirando oportunidades en Portugal.
Continúa el debate por el mercado laboral. La presidenta del Banco Central declaró que el alza del ingreso mínimo tiene que ir acompañado de "aumentos de la productividad".
El dólar se hunde. La divisa caía $ 12 hasta los $ 951 al inicio de la tarde en Chile, lo que implica su menor nivel intradía desde el 13 de agosto en el compilado de puntas vendedoras de Bloomberg. Esto marca la ruptura del soporte técnico de $ 960 que llevaba días ofreciéndole resistencia al tipo de cambio.
- La peruana Yura cede ante la OPA de la europea Carmeuse y vende su participación en Cementos Bío Bío por más de US$ 100 millones
- Antiguos controladores de Cruz Blanca se suman a los interesados en venta de Banmédica
- Trabajo y almuerzo: 73% dice que una alimentación sana influiría en su rendimiento, pero casi la mitad deja de comer por la carga laboral
- Standard & Poor's confirma el regreso de Salfacorp al IPSA tras cinco años fuera del índice
- Presupuesto: OCDE recomienda al Gobierno mejorar medición de desempeño y supeditar recursos a resultados
- IPSA sube con fuerza y recupera los 9.100 en repunte global de bolsas por datos que favorecen el alivio monetario de la Fed
- Alta tensión marca el primer debate con todos los candidatos a La Moneda y se intensifica cruce Kast-Jara
