Dólar cae bajo $ 960 tras cifras estables de inflación subyacente y débiles indicadores de empleo en EEUU

El tipo de cambio intentó romper sin éxito el piso de $ 960 en la jornada anterior. Los nuevos datos están dando más vuelo a la discusión sobre un posible gran recorte de 50 punto en la reunión de la Fed la próxima semana.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 11 de septiembre de 2025 a las 10:14 hrs.

<p>Foto: Reuters</p>

