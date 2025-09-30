Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Baja la desocupación en junio-agosto + Encuesta de Operadores Financieros + El dólar desciende
Baja la tasa de desocupación. Buenas noticias trajo la última edición de la Encuesta Nacional de Empleo, que elabora mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE): la tasa de desocupación en el trimestre junio-agosto bajó a 8,6% y en los últimos 12 meses se crearon 120.033 nuevos puestos laborales.
Encuesta de Operadores Financieros. Los operadores financieros anticipan que el Consejo del Banco Central dejaría sin cambios en un 4,75% la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su próxima reunión del 28 y 29 de octubre, pero la bajaría en 25 puntos base en el último encuentro del año, programado para el 16 de diciembre.
El dólar cede terreno. Tras nuevas cifras en el exterior, el dólar cotiza a esta hora en $962,55, con una baja de $4,2 desde el cierre del lunes. Los futuros del cobre en el mercado Comex retrocedían 1,29%, a US$ 4,82 por libra.
- Nuevo gerente general de Transbank aplica ajuste y salen gerentes comercial y de riesgo
- Correos de Chile despide a 600 trabajadores, el 15% de su dotación
- Fondo de GSI Capital y Moneda Patria adquiere 10 estaciones de servicio para su cartera
- Quiénes son los integrantes del Consejo Técnico de Inversiones, que tendrá un rol clave en la definición del régimen de los nuevos fondos generacionales
- Ad portas de que termine el plazo: las expectativas de cara al ingreso de las indicaciones al proyecto de sala cuna universal
- Elon Musk sufre una estampida de ejecutivos abrumados por sus duras exigencias y activismo político
- Trump impone aranceles a la madera para fortalecer la industria local
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
