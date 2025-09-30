Baja la tasa de desocupación. Buenas noticias trajo la última edición de la Encuesta Nacional de Empleo, que elabora mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE): la tasa de desocupación en el trimestre junio-agosto bajó a 8,6% y en los últimos 12 meses se crearon 120.033 nuevos puestos laborales.

Encuesta de Operadores Financieros. Los operadores financieros anticipan que el Consejo del Banco Central dejaría sin cambios en un 4,75% la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su próxima reunión del 28 y 29 de octubre, pero la bajaría en 25 puntos base en el último encuentro del año, programado para el 16 de diciembre.

El dólar cede terreno. Tras nuevas cifras en el exterior, el dólar cotiza a esta hora en $962,55, con una baja de $4,2 desde el cierre del lunes. Los futuros del cobre en el mercado Comex retrocedían 1,29%, a US$ 4,82 por libra.