Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Kevin Warsh es nominado para la Rerserva Federal + Grey Capital entra al mercado peruano + Dólar al alza
Trump nomina a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal. Donald Trump anunció este viernes la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, respaldando así a un reconocido responsable de políticas para dirigir el banco central estadounidense en un momento en que este se enfrenta a una de las pruebas más severas de su independencia.
Multifamily Grey Capital entra al mercado peruano con foco en ejecutivos y patrimonios. El multifamily chileno Grey Capital concretó su entrada al mercado peruano mediante una alianza con Kaizen Multifamily Office, con el objetivo de atender a altos ejecutivos vinculados a convenios corporativos y a patrimonios en expansión. Dicha operación, forma parte de una estrategia de crecimiento regional, que ya incluye presencia en México, Colombia, Ecuador y Costa Rica.
El dólar cierra una semana de altos y bajos. A raíz del nombramiento del próximo presidente de la Reserva Federal, entre otros factores, el dólar se cotiza a esta hora en $ 867,54 lo que implica un alza de $ 8,21 respecto al cierre del jueves. Mientras que los precios del cobre se replegaban 3%.
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google
La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
