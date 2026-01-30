Trump nomina a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal. Donald Trump anunció este viernes la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, respaldando así a un reconocido responsable de políticas para dirigir el banco central estadounidense en un momento en que este se enfrenta a una de las pruebas más severas de su independencia.

Multifamily Grey Capital entra al mercado peruano con foco en ejecutivos y patrimonios. El multifamily chileno Grey Capital concretó su entrada al mercado peruano mediante una alianza con Kaizen Multifamily Office, con el objetivo de atender a altos ejecutivos vinculados a convenios corporativos y a patrimonios en expansión. Dicha operación, forma parte de una estrategia de crecimiento regional, que ya incluye presencia en México, Colombia, Ecuador y Costa Rica.

El dólar cierra una semana de altos y bajos. A raíz del nombramiento del próximo presidente de la Reserva Federal, entre otros factores, el dólar se cotiza a esta hora en $ 867,54 lo que implica un alza de $ 8,21 respecto al cierre del jueves. Mientras que los precios del cobre se replegaban 3%.