Codelco ingresa millonario proyecto + Nuevo record de deuda pública + El dólar cae
Codelco ingresa proyecto para extender operación de Radomiro Tomic. La estatal Codelco ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental un proyecto clave de US$ 1.300 millonespara extender la operación de una de sus tres más importantes faenas en el país: la mina a rajo abierto Radomiro Tomic (RT), de 29 años de vida, ubicada en la comuna de Calama.
Deuda pública alcanza nuevo récord y supera el 43% del PIB. Según el informe trimestral de la deuda pública, actualizado a inicios de enero, el stock de la deuda bruta del aparato estatal rompió un nuevo record no visto desde a lo menos la década de los 80, al representar un 43,3% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del tercer trimestre del 2025. Esto implica un incremento de seis décimas en relación al cierre del segundo trimestre del año pasado.
Los vaivenes del dólar. Tras positivas cifras de comercio exterior de China, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 881,78 lo que implica una caída de $ 4,31 respecto al cierre del martes. El cobre transado en Londres subía 0,3%, aunque moderándose después de lograr un récord de US$ 6,08 la libra.
- ¿A río revuelto...? Bancos pasan a la ofensiva y refuerzan sus programas de fidelización tras el lanzamiento de “Santander Rewards”
- Cencosud invertirá US$ 600 millones en 2026: apunta a fortalecer su ecosistema retail y acelerar crecimiento en todos los mercados
- ¿Quién es la gigante china que hacía los túneles de la Línea 7 y cuyo contrato fue terminado por Metro?
- SQM ofrece bono en dólares a 30 años: busca financiar gasto de capital
- Banco Central: 2025 cerró con alza en demanda de créditos hipotecarios y se reactivan colocaciones a inmobiliarias
- Karem Urzúa: el plan de desarrollo con el que asume la nueva presidenta de la Mesa Comex Biobío
- Citigroup cae por mayores gastos y salida de Rusia, pero supera expectativas en cifras ajustadas
Newsletters
Villarica es la comuna donde las viviendas en primera línea de playa ofrecen la mayor plusvalía e Iquique es donde registran la prima más baja
Según un análisis de Tinsa by Accumin, solo 13,5% del stock de vivienda nueva disponible en los principales balnearios del país corresponde a proyectos frente al borde costero. En promedio, el valor de estos inmuebles es 81,3% mayor que el de una unidad comparable más al interior del radio urbano.
Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo: Con la negociación multinivel “cada sector productivo podría establecer su propio salario mínimo”
El secretario de Estado profundiza en el proyecto de ley que ingresó este lunes al Congreso. Desde su perspectiva, se trata de un esquema que podría ayudar a las empresas a abordar desafíos de formación laboral y productividad.
Zoltan Istvan, escritor y fundador del Partido Transhumanista: “Probablemente dejaremos de envejecer en 10 años”
El candidato a gobernador de California y promotor del transhumanismo dijo que la edición genética, la IA y los implantes marcarán la próxima fase de la evolución humana, con terapias para frenar el envejecimiento y mejoras corporales.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
