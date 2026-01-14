Codelco ingresa proyecto para extender operación de Radomiro Tomic. La estatal Codelco ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental un proyecto clave de US$ 1.300 millonespara extender la operación de una de sus tres más importantes faenas en el país: la mina a rajo abierto Radomiro Tomic (RT), de 29 años de vida, ubicada en la comuna de Calama.

Deuda pública alcanza nuevo récord y supera el 43% del PIB. Según el informe trimestral de la deuda pública, actualizado a inicios de enero, el stock de la deuda bruta del aparato estatal rompió un nuevo record no visto desde a lo menos la década de los 80, al representar un 43,3% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del tercer trimestre del 2025. Esto implica un incremento de seis décimas en relación al cierre del segundo trimestre del año pasado.

Los vaivenes del dólar. Tras positivas cifras de comercio exterior de China, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 881,78 lo que implica una caída de $ 4,31 respecto al cierre del martes. El cobre transado en Londres subía 0,3%, aunque moderándose después de lograr un récord de US$ 6,08 la libra.