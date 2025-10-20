Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Nuevo error en cuentas de la luz + Ventas de departamentos se disparan + Dólar a la baja
Noticias destacadas
El ministro García revela nuevo error en cuentas de luz. Este lunes, en su discurso en medio de una actividad por la Semana de las Mipymes y Cooperativas 2025, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, anunció que, a lo sucedido con las generadoras que captaron más de lo que les correspondía, también ocurrió el mismo efecto con las transmisoras. "Ha sido menos público, pero acabamos de llegar a un acuerdo con las transmisoras que van a devolver los recursos que fueron captados en exceso a lo que correspondía. Así que algo tenemos ya ganado".
Se dispara la venta de departamentos bajo las UF 4 mil. Las ventas de departamentos nuevos en la Región Metropolitana se dispararon en el tercer trimestre, principalmente en las unidades bajo las UF 4 mil, lo que fue impulsado por el subsidio a la tasa de interés para viviendas bajo este valor. Según datos de Colliers International, en el tercer cuarto del año se comercializaron 5.273 unidades, un alza de 94% frente a igual período del año pasado.
El dólar comienza la semana. A medida que Estados Unidos y China avanzan hacia un mayor diálogo comercial, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 951,90 lo que implica una caída de $ 5,75 respecto al cierre del viernes. Por su lado, el cobre abandonaba su estabilidad de la mañana, para subir 0,7% a US$ 4,85 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.
- Pérdidas de vuelos, mayores costos operacionales y hasta cinco años de cárcel: los impactos de los falsos avisos de bomba
- Los planes de Underfive para sumar línea infantil de snacks salados y acelerar llegada a Perú
- La licitación que llevará a cabo el FAPP para la auditoría externa a sus estados financieros
- Los primeros 100 días del próximo presidente de Chile: más regulación ejecutiva y menos proyectos de ley
- A un mes de las elecciones presidenciales y parlamentarias: las apuestas para sumar votos de cara a la “última milla” a La Moneda
- Presidenta del Banco Central y la polémica por las cuentas de la luz: “Vamos a revisar si esto tiene un efecto material, si es relevante o no en las proyecciones”
- Falso aviso de bomba en avión de Latam obliga a activar protocolo de emergencia en aeropuerto de Santiago
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Se dispara la venta de departamentos bajo las 4 mil UF en el tercer trimestre gracias a subsidios
Destacan las comunas de Santiago, La Florida y Ñuñoa. Mientras, Vitacura presentó el mayor precio unitario, llegando a las 132,7 UF/m2, lo que representó un alza de 3,5% respecto al periodo anterior.
Colmed Santiago alerta que hospitales volvieron a quedarse sin recursos en octubre y pide sincerar presupuesto para 2026
La presidenta regional del gremio advierte que cada año los establecimientos deben hacerse cargo de deudas de ejercicios anteriores, lo que genera una diferencia de 20% entre el gasto proyectado y la ejecución.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete