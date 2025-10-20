El ministro García revela nuevo error en cuentas de luz. Este lunes, en su discurso en medio de una actividad por la Semana de las Mipymes y Cooperativas 2025, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, anunció que, a lo sucedido con las generadoras que captaron más de lo que les correspondía, también ocurrió el mismo efecto con las transmisoras. "Ha sido menos público, pero acabamos de llegar a un acuerdo con las transmisoras que van a devolver los recursos que fueron captados en exceso a lo que correspondía. Así que algo tenemos ya ganado".

Se dispara la venta de departamentos bajo las UF 4 mil. Las ventas de departamentos nuevos en la Región Metropolitana se dispararon en el tercer trimestre, principalmente en las unidades bajo las UF 4 mil, lo que fue impulsado por el subsidio a la tasa de interés para viviendas bajo este valor. Según datos de Colliers International, en el tercer cuarto del año se comercializaron 5.273 unidades, un alza de 94% frente a igual período del año pasado.

El dólar comienza la semana. A medida que Estados Unidos y China avanzan hacia un mayor diálogo comercial, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 951,90 lo que implica una caída de $ 5,75 respecto al cierre del viernes. Por su lado, el cobre abandonaba su estabilidad de la mañana, para subir 0,7% a US$ 4,85 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.