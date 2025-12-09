Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Tasas de créditos hipotecarios siguen bajando + Avanza acuerdo económico con India + Dólar al alza
Tasa de interés de créditos hipotecarios cae por quinto mes consecutivo. La tasa de interés promedio de créditos de viviendas a más de tres años en UF, en noviembre de este año se ubicó en 4,13%, lo que se tradujo en su menor nivel desde diciembre de 2021, cuando alcanzó una tasa de 4%, según cifras del Banco Central. Así, la tasa experimentó su quinta baja consecutiva. Durante octubre de este año llegó a 4,16%.
Chile cierra la cuarta ronda de negociaciones con India. Como parte de su agenda en India, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Claudia Sanhueza, se reunió con el ministro de Comercio e Industria indio, Piyush Goyal. El encuentro fue el cierre de la cuarta ronda de negociación del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre ambos países, que genera altas expectativas, ya que se trata del mayor mercado del mundo, con 1.442 millones de personas y al que podrían tener acceso productos chilenos con mejores aranceles.
La situación del dólar tras el fin de semana largo. Los inversionistas se ven más bien expectantes frente a los anuncios de la Reserva Federal (Fed), mientras el dólar se cotiza a esta hora en los $ 928 lo que implica un alza de $ 3,91 respecto al cierre del viernes. Por su parte, el cobre bajaba 1% en Londres.
- Hacienda afina inminente nominación de nuevo consejero del Banco Central y Kevin Cowan corre con ventaja
- Gran Hotel Pucón sale nuevamente a la venta tras salida de Enjoy de su propiedad
- Fundamenta vuelve a apostar por Ñuñoa con nuevo proyecto inmobiliario de US$ 100 millones
- Startup chilena que diagnostica trastornos del sueño desde la casa busca ampliar su presencia en la región
- Gremio eléctrico GPM cambia de nombre y aspira a representar a generadores de menor tamaño
- A los 91 años muere el destacado empresario Fernando Larraín Peña
- Exportaciones chilenas siguieron creciendo en noviembre, pero las importaciones marcaron su primera baja del año
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
A medio camino está aún la inclusión laboral en el país: el diagnóstico de los headhunters locales
El Panel Laboral UNAB detectó que al interior de las empresas hay mayor interés en torno al tema, pero que al mismo tiempo faltan medidas concretas para incorporar talentos con alguna discapacidad.
Firma ligada a expresidente de gremio constructor logra modificar su reorganización: “Hemos demostrado que somos gente de trabajo”, dijo su socio
Marcelo Garrido, socio de La Cruz Inmobiliaria y Constructora, sostuvo: “Es importante volver y nosotros estamos en esa fórmula, en responder a nuestras obligaciones”.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
