Tasa de interés de créditos hipotecarios cae por quinto mes consecutivo. La tasa de interés promedio de créditos de viviendas a más de tres años en UF, en noviembre de este año se ubicó en 4,13%, lo que se tradujo en su menor nivel desde diciembre de 2021, cuando alcanzó una tasa de 4%, según cifras del Banco Central. Así, la tasa experimentó su quinta baja consecutiva. Durante octubre de este año llegó a 4,16%.

Chile cierra la cuarta ronda de negociaciones con India. Como parte de su agenda en India, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Claudia Sanhueza, se reunió con el ministro de Comercio e Industria indio, Piyush Goyal. El encuentro fue el cierre de la cuarta ronda de negociación del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre ambos países, que genera altas expectativas, ya que se trata del mayor mercado del mundo, con 1.442 millones de personas y al que podrían tener acceso productos chilenos con mejores aranceles.

La situación del dólar tras el fin de semana largo. Los inversionistas se ven más bien expectantes frente a los anuncios de la Reserva Federal (Fed), mientras el dólar se cotiza a esta hora en los $ 928 lo que implica un alza de $ 3,91 respecto al cierre del viernes. Por su parte, el cobre bajaba 1% en Londres.