Promulgan reforma a ley de notarios + Jaime Gazmuri, presidente de TVN + El dólar baja
Promulgan reforma a ley de notarios. En el patio de Las Camelias de La Moneda se realizará esta tarde la promulgación de la reforma al sistema de nombramientos y fiscalización de notarios, conservadores y archiveros, luego de un extenso trámite legislativo. La normativa establece un nuevo sistema de nombramiento de notarios, archiveros y conservadores, sin intervención de la Corte Suprema y dejándolo ahora en manos del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y finalmente en el Ejecutivo.
Jaime Gazmuri, nuevo presidente de TVN. Tras la salida de Francisco Vidal, el Presidente Gabriel Boric nombró al exsenador y exembajador Jaime Gazmuri como nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN). El ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile se desempeñó como director de TVN en 2019 y fue miembro del Consejo Nacional de Televisión (2011-2013).
El dólar en baja. Tras el anuncio de apoyo de EEUU a Argentina y nuevos datos económicos en el exterior, el dólar cotiza a esta hora a $ 949,9, con un descenso de $ 6,3 desde el cierre del lunes. Los futuros del cobre en el mercado Comex subían 0,15%, a US$ 4,63 por libra.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
