Promulgan reforma a ley de notarios. En el patio de Las Camelias de La Moneda se realizará esta tarde la promulgación de la reforma al sistema de nombramientos y fiscalización de notarios, conservadores y archiveros, luego de un extenso trámite legislativo. La normativa establece un nuevo sistema de nombramiento de notarios, archiveros y conservadores, sin intervención de la Corte Suprema y dejándolo ahora en manos del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y finalmente en el Ejecutivo.

Jaime Gazmuri, nuevo presidente de TVN. Tras la salida de Francisco Vidal, el Presidente Gabriel Boric nombró al exsenador y exembajador Jaime Gazmuri como nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN). El ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile se desempeñó como director de TVN en 2019 y fue miembro del Consejo Nacional de Televisión (2011-2013).

El dólar en baja. Tras el anuncio de apoyo de EEUU a Argentina y nuevos datos económicos en el exterior, el dólar cotiza a esta hora a $ 949,9, con un descenso de $ 6,3 desde el cierre del lunes. Los futuros del cobre en el mercado Comex subían 0,15%, a US$ 4,63 por libra.