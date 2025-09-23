El exsenador y exembajador en Venezuela Jaime Gazmuri es nombrado como nuevo presidente de TVN

El militante PS asumirá en reemplazo de Francisco Vidal, quien renunció al cargo en medio de una polémica con José Antonio Kast por el supuesto uso político de la estación pública.

El exsenador y exembajador Jaime Gazmuri asumirá como nuevo presidente de TVN tras la renuncia de Francisco Vidal el pasado 8 de septiembre en medio de una polémica pública con el abanderado republicano José Antonio Kast por el supuesto uso político de la estación estatal.

El ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile es un viejo conocido del canal público, ya que se desempeñó como director de TVN en 2019 y también fue miembro del Consejo Nacional de Televisión (2011-2013).

Además, Gazmuri tiene una amplia experiencia en el sector público. Fue embajador

de Chile en Venezuela (2023-2024) y en Brasil (2014-2018), senador por la Región del Maule (1990-2010), miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y ministro del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Gazmuri reemplaza a Vidal, quien protagonizó una polémica pública con el candidato José Antonio Kast por el uso de TVN como plataforma de difusión oficialista, algo que el expresidente del canal estatal siempre negó.

"El Gobierno agradece la labor que ejerció Francisco Vidal Salinas y le desea el mayor

éxito en sus nuevos desafíos", dijo el Ejecutivo en un comunicado.