El exsenador y exembajador en Venezuela Jaime Gazmuri es nombrado como nuevo presidente de TVN
El militante PS asumirá en reemplazo de Francisco Vidal, quien renunció al cargo en medio de una polémica con José Antonio Kast por el supuesto uso político de la estación pública.
Noticias destacadas
El exsenador y exembajador Jaime Gazmuri asumirá como nuevo presidente de TVN tras la renuncia de Francisco Vidal el pasado 8 de septiembre en medio de una polémica pública con el abanderado republicano José Antonio Kast por el supuesto uso político de la estación estatal.
El ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile es un viejo conocido del canal público, ya que se desempeñó como director de TVN en 2019 y también fue miembro del Consejo Nacional de Televisión (2011-2013).
Además, Gazmuri tiene una amplia experiencia en el sector público. Fue embajador
de Chile en Venezuela (2023-2024) y en Brasil (2014-2018), senador por la Región del Maule (1990-2010), miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y ministro del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Gazmuri reemplaza a Vidal, quien protagonizó una polémica pública con el candidato José Antonio Kast por el uso de TVN como plataforma de difusión oficialista, algo que el expresidente del canal estatal siempre negó.
"El Gobierno agradece la labor que ejerció Francisco Vidal Salinas y le desea el mayor
éxito en sus nuevos desafíos", dijo el Ejecutivo en un comunicado.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inmobiliaria acusa a jueces de tribunal ambiental de cometer “abuso grave” en litigio por millonario proyecto
La sociedad dijo que “no es una gran empresa minera que pueda soportar las tremendas pérdidas económicas” derivadas de un fallo de la judicatura ambiental, y que tampoco podrá “resistir una incertidumbre de años de judicialización y pendencia”.
Runway lanza plataforma de videojuegos y apunta al mercado de la robótica y los vehículos autónomos
Bajo su principio de “simular el mundo”, la startup que desarrolla modelos de IA generativa para el cine, comenzó a trabajar con grandes empresas de robótica y de vehículos autónomos para crear nuevos casos de uso.
Sociedad Nacional de Agricultura llama a regularizar a los extranjeros: “Necesitamos a los inmigrantes”
Sus declaraciones generaron reacciones en los comandos de los presidenciables. Desde el equipo de Evelyn Matthei respaldaron la idea, pero Johannes Kaiser y José Antonio Kast cuestionaron la propuesta.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete