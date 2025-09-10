Salario mínimo, 40 horas y automatización. En un recuadro del Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre del Banco Central, el instituto emisor analiza nueva evidencia que da cuenta del efecto en una menor creación de puestos laborales producto de distintos factores, como por ejemplo algunas leyes aprobadas recientemente.

Grenergy sella negociación. La española ha cerrado un acuerdo de financiación senior sin recurso por valor de US$ 270 millones, incluyendo un préstamo a plazo y una línea de crédito, para la sexta fase del megaproyecto Oasis de Atacama, denominada “Elena", informó la compañía.

El dólar baja. Tras las proyecciones del Banco Central, que ayer mantuvo la tasa de interés pero en el IPoM elevó sus proyecciones de inflación, así como por la debilidad del Índice de Precios al Productor (IPP) de Estados Unidos, el dólar cotiza a esta hora a $ 960, con una baja de $4,7. Los futuros de cobre en el mercado Comex subían 1% a US$ 4,54 por libra, máximos desde principios de julio.