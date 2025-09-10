Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Impacto negativo en empleo de mayores costos + Grenergy cierra acuerdo + El dólar baja
Noticias destacadas
Salario mínimo, 40 horas y automatización. En un recuadro del Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre del Banco Central, el instituto emisor analiza nueva evidencia que da cuenta del efecto en una menor creación de puestos laborales producto de distintos factores, como por ejemplo algunas leyes aprobadas recientemente.
Grenergy sella negociación. La española ha cerrado un acuerdo de financiación senior sin recurso por valor de US$ 270 millones, incluyendo un préstamo a plazo y una línea de crédito, para la sexta fase del megaproyecto Oasis de Atacama, denominada “Elena", informó la compañía.
El dólar baja. Tras las proyecciones del Banco Central, que ayer mantuvo la tasa de interés pero en el IPoM elevó sus proyecciones de inflación, así como por la debilidad del Índice de Precios al Productor (IPP) de Estados Unidos, el dólar cotiza a esta hora a $ 960, con una baja de $4,7. Los futuros de cobre en el mercado Comex subían 1% a US$ 4,54 por libra, máximos desde principios de julio.
- Tras anuncio de fusión con Anglo, algunos accionistas de Teck esperan un mejor precio y analistas advierten sobre posibles compradores rivales
- Cencosud vuelve al mercado chileno y recauda más de US$ 300 millones con la colocación de dos bonos
- Tribunal sentencia a Gabriel Ruiz-Tagle con dos años de inhabilidad para cargos en empresas fiscalizadas por la CMF
- Corte falla a favor de Arturo Claro y deja sin efecto sanción de la CMF por operación de acciones en periodo de bloqueo
- Larry Ellison supera a Elon Musk como persona más rica del mundo tras el despegue de Oracle por resultados
- Una inflación más persistente con una economía que crece más y un empleo todavía débil: cinco claves para entender el penúltimo IPoM del 2025
- IPoM de septiembre: Banco Central asume algo más de PIB y posterga la vuelta a la meta de la inflación para el tercer trimestre de 2026
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Salario mínimo, 40 horas y automatización: el Banco Central ratifica el negativo impacto sobre el empleo del aumento reciente de los costos laborales
En un recuadro del informe de septiembre, el instituto emisor analiza nueva evidencia que da cuenta del efecto en una menor creación de puestos laborales producto de distintos factores, como por ejemplo algunas leyes aprobadas recientemente.
Territoria busca levantar un imperio de mercados urbanos y evalúa ocho nuevos proyectos en distintas ciudades del país
En la capital, la inmobiliaria analiza desarrollos en Estoril, Matta, Cerrillos y Renca, mientras que en regiones apunta a Concepción, Valdivia, Viña del Mar y Puerto Varas.
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete