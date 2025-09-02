Contribuyentes con más de 50 transferencias al mes. El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó del control y fiscalización sobre contribuyentes que reciben más de 50 transferencias a sus cuentas desde distintas personas a lo largo de un mes, o más de 100 en el lapso de seis meses. Al 14 de agosto, instituciones financieras entregaron antecedentes sobre 165.571 contribuyentes, de los cuales el 72% corresponde a personas y el 28% a empresas.

Agosto positivo para los multifondos. Por tercer mes consecutivo los multifondos subieron en términos reales en agosto. Según informó el boletín de Ciedess, los fondos más riesgosos, Tipos A y B, registraron ganancias de 3,09% y 2,47%, respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, Tipo C, presentó un alza de 2,41%. Por su parte, los fondos más conservadores obtuvieron retornos de 2,17%, el Tipo D y 1,79%, el Tipo E.

El dólar sigue subiendo. En medio de una demanda global por dólares en medio de mayor incertidumbre política, la divisa cotiza a esta hora a $ 973,4, con un alza de $ 4,7 desde el cierre del lunes. Los futuros de cobre en el mercado Comex subían 1%, a US$ 4,63 por libra.