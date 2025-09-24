Conferencia clave de Credicorp Capital en Chile. El gerente general de Credicorp Capital, Eduardo Montero, dio la bienvenida a la décimo segunda edición del Investor Conference de Credicorp Capital 2025, que por primera vez se realizó en Santiago. “Este cambio de sede no es casualidad: Es una muestra clara de nuestra ambición por fortalecer nuestra presencia en la región”, afirmó el CEO.

El desahogo de Dorothy Pérez. La contralora general de la República, Dorothy Pérez, particicipó en un seminario del CEP y abordó la crisis institucional que se desencadenó por el mal uso de licencias médicas. “Es difícil tomar esas decisiones. Hacer las cosas es difícil porque tiene costos, y poca gente quiere asumir los costos", señaló.

El dólar sube pese a fuerte avance del cobre. En medio de una apreciación global de la divisa, el dólar cotiza a esta hora a $ 953,4, con un alza de $ 4,3 desde el cierre del martes. Los futuros del cobre en el mercado Comex subían 3,5%, a US$ 4,69 por libra.