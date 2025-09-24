Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Conferencia de Credicorp Capital en Chile + El desahogo de Dorothy Pérez + El dólar sube pese a alza del cobre
Conferencia clave de Credicorp Capital en Chile. El gerente general de Credicorp Capital, Eduardo Montero, dio la bienvenida a la décimo segunda edición del Investor Conference de Credicorp Capital 2025, que por primera vez se realizó en Santiago. “Este cambio de sede no es casualidad: Es una muestra clara de nuestra ambición por fortalecer nuestra presencia en la región”, afirmó el CEO.
El desahogo de Dorothy Pérez. La contralora general de la República, Dorothy Pérez, particicipó en un seminario del CEP y abordó la crisis institucional que se desencadenó por el mal uso de licencias médicas. “Es difícil tomar esas decisiones. Hacer las cosas es difícil porque tiene costos, y poca gente quiere asumir los costos", señaló.
El dólar sube pese a fuerte avance del cobre. En medio de una apreciación global de la divisa, el dólar cotiza a esta hora a $ 953,4, con un alza de $ 4,3 desde el cierre del martes. Los futuros del cobre en el mercado Comex subían 3,5%, a US$ 4,69 por libra.
Inmobiliaria acusa a jueces de tribunal ambiental de cometer “abuso grave” en litigio por millonario proyecto
La sociedad dijo que “no es una gran empresa minera que pueda soportar las tremendas pérdidas económicas” derivadas de un fallo de la judicatura ambiental, y que tampoco podrá “resistir una incertidumbre de años de judicialización y pendencia”.
Runway lanza plataforma de videojuegos y apunta al mercado de la robótica y los vehículos autónomos
Bajo su principio de “simular el mundo”, la startup que desarrolla modelos de IA generativa para el cine, comenzó a trabajar con grandes empresas de robótica y de vehículos autónomos para crear nuevos casos de uso.
Valeria Alberola, la chilena que llega a encabezar el family office del padre de Jeff Bezos, fundador de Amazon
De acuerdo a medios estadounidenses, arribó como CEO a la firma que manejaría en torno a US$ 40 mil millones. Anteriormente, lideró la oficina familiar del heredero de Walmart, Ben Walton.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
